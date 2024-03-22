Президент Литвы призвал европейских лидеров как можно скорее начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: lrp.lt nuotr.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа на заседании Европейского совета в Брюсселе, в котором дистанционно принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, призвал лидеров Европейского союза увеличить военную поддержку Украины и ускорить ее интеграцию в ЕС.

Глава государства также подчеркнул необходимость инвестировать в развитие европейской оборонной промышленности, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Военная помощь Украине сегодня – это самая важная работа, которую мы должны проделать все вместе. Искусственные красные линии, проводимые государствами Запада с 2014 года, никуда не ведут, а только сдерживают нас. Мы должны гораздо эффективнее использовать уже имеющиеся у нас инструменты, такие как Европейский фонд мира, и создавать новые. Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах", - сказал Г. Науседа, обращаясь к главам государств и правительств стран – членов ЕС.

Президент также подчеркнул, что ЕС должен ускорить процесс интеграции Украины и использовать замороженные российские активы для ее восстановления.

"Позиция Литвы однозначна – Украина и Молдова должны начать переговоры о членстве в Европейском союзе уже в июне", - сказал глава государства.

Г. Науседа также призвал начать подготовку нового – четырнадцатого – пакета экономических санкций ЕС против России, включающего сжиженный газ, алюминий, "Росатом", больше российских банков, а также запрет на импорт в ЕС зерна из России.

Как указывается в сообщении, глава Литовского государства подчеркнул, что после так называемых президентских выборов в России геополитическая ситуация в Европе стала еще более напряженной, поэтому ЕС должен принять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

"Слишком медленная помощь Украине наглядно показала, какие пробелы есть в нашей оборонной промышленности. Имперская, направленная против западных демократий риторика Кремля в последние дни только усиливается, поэтому нам необходимо объединиться и быть сильнее, чем когда-либо. Мы должны увеличить финансирование обороны и стимулировать развитие оборонной промышленности здесь и сейчас", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что для этого необходимы не только действия отдельных стран – членов ЕС или двусторонние соглашения, но и единая политика Европейского союза в области финансовой поддержки обороны.

"Приоритеты Европейского инвестиционного банка должны быть пересмотрены в свете сегодняшней ситуации и вызовов, а Европейской комиссии необходимо поручить искать новые, инновационные формы финансирования оборонной промышленности. Мы смогли сделать это во время пандемии, мы должны найти решения и сейчас", - отметил президент Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии