"Я думаю, ограничения, о которых говорят, уже действуют. Я хочу порадоваться – посмотрите, что происходит в сфере вакцинации. Мы видим, что проценты растут каждую неделю, даже каждый день", – сказал 9 августа Науседа. Он считает, что при нынешних темпах вакцинации, к сентябрю количество привитых достигнет 70%.

"Мы упорно идем к показателю 70% привитых хотя бы одной дозой взрослых. Сегодня это 62–63%. При таких темпах вакцинации показатель в 70%, вероятно, будет достигнут в первой половине сентября", – сказал он, заметив, что при таком показатели, от планируемых ограничений, скорее всего, можно будет отказаться.

"Да, те пугающие ограничения, о которых сегодня говорят, станут не нужны и их снимут с политической повестки дня, если люди скажут: я хочу жить здоровым, хочу, чтобы моя семья была здорова, чтобы мои дети ходили в школу, я хочу, чтобы Литва была здоровой", – считает Науседа.