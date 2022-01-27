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Для обуздания инфляции недостаточно повышать минимальную заработную плату или пенсии - нужно подумать об изменениях в налоговой политике или временных льготах на некоторые товары и услуги с регулируемыми ценами, считает президент Литвы Гитанас Науседа.
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«Мы также должны думать об изменениях в налоговой политике. Я, конечно, не хочу пропагандировать, что мы сейчас должны снижать НДС на все товары или применять пониженные тарифы НДС, а хотя бы проанализировать опыт соседних стран, оценить, могли бы мы временно применять такие меры, ограничиваясь отдельными товарами или услугами, цены на которые регулируются", - сказал президент в интервью радиостанции LRT в четверг.

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В сфере контроля цен на некоторые социальные услуги, президент ожидает муниципальных решений.

«Есть и другие государственные услуги, которые находятся в руках муниципалитетов. Возможно, сейчас тот момент, когда рост цен на услуги дневных центров, дополнительного образования и услуги по уходу за пожилыми людьми можно было бы остановить, чтобы не усложнять жизнь нашим людям еще больше», — сказал Науседа.

Правительство заявляет, что не планирует следовать примеру соседней Польши и снижать НДС на продукты питания. Однако уже сейчас рассматривается вопрос о снижении тарифа НДС на отопление с 9 до 5%.

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