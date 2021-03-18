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Находящийся с визитом в Украине президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что благоприятное решение Европейского агентства по лекарствам (ЕАЛ) о надежности вакцины производителя AstraZeneca позволит вернуться к нормальному процессу вакцинации.
Президент Литвы: положительные выводы по AstraZeneca позволят вернуться к нормальному процессу вакцинации
© Imago / Scanpix

"Как раз сейчас должно проходить заседание ЕАЛ и приниматься решение о надежности этой вакцины. Если оно будет положительным, то, думаю, будут все предпосылки для возвращения к нормальному процессу вакцинации. Только, конечно, нам придется констатировать, что определенный репутационный ущерб этой вакцине нанесен и определенное недоверие у людей останется", - сказал на пресс-конференции в четверг руководитель Литвы.

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Г. Науседа повторил, что готов привиться этой вакциной.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена останавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca, а решения других государств предпринять такие действия связал с информационной атакой против этого производителя.

"Я думаю, что это информационная атака против AstraZeneca. (...) Не знаю, кто начал эту войну, но в Украине я пока не вижу основания приостанавливать вакцинацию вакциной AstraZeneca", - отметил на пресс-конференции в Киеве в четверг В. Зеленский.

Он сказал это после встречи с президентом Литвы Г. Науседой.

Украинский президент подчеркнул, что несмотря на низкое доверие к вакцинации в стране, после вакцинации 90 тыс. человек "не было ни одного летального исхода".

Сейчас в Украине идет вакцинация только препаратом AstraZeneca.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис во вторник вечером объявил, что временно останавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca, пока ЕАЛ не представит окончательные выводы о случаях тромбоэмболии в связи с прививками.

Он сказал, что решение принято по рекомендации Государственной службы по контролю за лекарствами (ГСКЛ).

Ранее в тот же день ЕАЛ заявило, что нет "никаких признаков" того, что созданная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина вызвала образование тромбов у некоторых привитых ею людей.

Вакцинацию этим препаратом из-за подозрений в связи с тромбами временно приостановили и некоторые другие страны Евросоюза, в том числе Германия, Франция, Италия.

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