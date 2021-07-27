Президент Литвы пока не видит необходимости в чрезвычайном положении

По его словам, система внутренних дел еще не исчерпала все имеющиеся резервы для обуздания кризиса.
"Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении", - сказал президент журналистам во вторник на полигоне в Пабраде.
"Так что сегодня я не вижу в этом необходимости", - добавил глава государства.
В условиях продолжающегося миграционного кризиса Гитанас Науседа на этой неделе приглашает лидеров парламентских партий закрепить принципы внешней политики Литвы.
Такую встреча он проводит потому, что часть политиков призывает возобновить контакты с белорусским режимом.
"По всей видимости, еще на этой неделе, в четверг, я приглашаю в Президентский дворец руководителей всех парламентских партий (...) договориться о тех принципах внешней политики, которые Литва исповедовала 30 лет и которых будет придерживаться и впредь", - сказал Г.Науседа.
"То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (...), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными", - добавил он.
Г. Науседа утверждал, что для деструктивной критики сейчас не время, а предложения партий, как разрешить миграционный кризис, тоже можно обсудить на встрече в Президентском дворце.
В этом году в Литву уже попыталось попасть в общей сложности более 2,8 тыс. мигрантов, из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе.
Должностные лица страны считают, что возросший поток миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.
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