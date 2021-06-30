"Сейчас надо корректировать бюджет, поскольку мы должны больше средств выделить на охрану границы с Беларусью и на оборону. Поэтому я решил подписать этот уточненный бюджет. Однако отсрочка действий по снижению социального разобщения до осени компрометирует обязательство правящей коалиции по созданию государства, в котором все будут чувствовать себя нужными", – сказал президент.

По оценке главы страны, хорошо то, что в запланированном бюджете дефицит госсбюджета составляет всего 6,9% ВВП – меньше, чем в первом проекте, который был представлен в мае, и меньше, чем в конце прошлого года.

Президент положительно оценил тот факт, что в измененный бюджет включены инвестиции фонда оживления и повышения устойчивости, о которых удалось договориться на Совете ЕС – 149 млн. евро.

Однако Науседа критиковал тот факт, что в уточненном бюджете резерв обуздания пандемии увеличен больше чем в два раза и составляет 927 млн. евро.

"Угроза пандемии отступила, но не исчезла, значит, борьба с вирусом продолжится и во втором полугодии. Однако планирование такой суммы в резерве, а не в ассигновании министерств не отвечает практике хорошего управления бюджетом, ведь у нас уже есть достаточно данных об эпидемиологической ситуации и экономическом положении в стране", – сказал президент.

По его оценке, хорошо то, что в новой версии бюджета выделены деньги на универсальные выплаты одиноким людям, на средства трудоустройства инвалидов.