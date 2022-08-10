Президент Литвы подписал декрет о лишении Ванагаса и Дробязко государственной награды

Соответствующую рекомендацию представил Государственный совет по наградам.

Ванагас и Дробязко в 2000 году были награждены Рыцарскими крестами ордена Великого князя Гедиминаса. По закону человек может быть лишен награды за унижение имени наградившего его лица/страны.

На этой неделе служба президента сообщала, что обсудит вопрос лишения фигуристов награды, если они выступят в Сочи в шоу, организованном Татьяной Навкой.

Навка - супруга советника президента России Дмитрия Пескова.

Ванагас и Дробязко живут в России.