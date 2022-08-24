"Я бы поддержал все меры, в том числе и эту, которая очень четко указывала бы агрессору его место", - заявил в среду журналистам Науседа.

По его словам, до сих пор существует тенденция обманывать себя тем, что войну в Украине начал президент России Владимир Путин.

"К сожалению, это не так: русский народ пока поддерживает эту войну, — подчеркнул Науседа. - Россия должна ощутить последствия этой войны - не только Путин, но и вся Россия. Потому что это, к сожалению, война России".

"Вот почему я поддерживаю идею ограничения туристических виз для жителей России, потому что трудно понять, как сейчас, когда в Украине льется кровь невинных людей, многие люди в России считают, что это правильно, и в то же время время туристы развлекаются на европейских курортах. Такого быть не должно", — сказал президент.

Чехия, которая в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, предложила, чтобы запрет на выдачу виз всем гражданам России мог дополнить санкции, введенные Сообществом в отношении Москвы. Ожидается, что эти меры будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел Сообщества на следующей неделе.

Берлин выступает против такого решения.

Страны Балтии, Польша и, возможно, Финляндия допускают, что, если в ЕС не будет достигнут консенсус, можно было бы применить региональное решение, не впуская российских туристов в эти страны.

Науседа отмечает, что достичь консенсуса в ЕС будет сложно, поэтому он также говорит, что если переговоры не увенчаются успехом, он согласится на региональные ограничения.

"Придем ли мы к такому решению? Это будет нелегко. Но я напоминаю, что и по вопросу статуса кандидата в ЕС для Украины было непросто, и в какой-то момент это казалось невозможным. Все возможно, если у вас есть очень четкая цель, и вы прилагаете все усилия для ее достижения. Если мы не сможем прийти к общему решению в ближайшее время, то да, мы обязательно подумаем о региональном формате", - сказал президент.

Глава страны подчеркнул, что в таком случае необходимо стремиться к региональному решению, включающему как можно больше стран.

"Если это будут только страны Балтии, это будет мера ограниченного воздействия, вероятно, не очень страшная для агрессора. Но если удастся достичь действительно более широкого консенсуса, в первую очередь, наверное, среди ближайших к России государств на всем восточном фланге, то это решение и его эффективность будут выше", — сказал Науседа.

После вторжения кремлевских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. В свою очередь, Таллинн не пускает в страну российских туристов, уже оформивших эстонские шенгенские визы.