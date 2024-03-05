Президент Литвы оправляется с рабочим визитом в Польшу: будет наблюдать за учениями НАТО

Как указали в Офисе президента, глава государства вместе с президентом Польши Анджеем Дудой будут наблюдать за совместной операцией союзных войск по форсированию реки Вислы.

Помимо президента, за учениями в Польше будет наблюдать и командующий Литовской армией Валдемарас Рупшис.

По сообщению Литовской армии, целью учений Dragon-24 является проверка навыков союзников по выполнению задач по сдерживанию и обороне, противодействию агрессии вероятного противника против стран НАТО и ведению боевых действий, сочетающих наземные, воздушные и морские элементы.

Основной операцией этих учений является передислокация специальных сил быстрого реагирования НАТО для оказания поддержки члену Альянса в случае агрессии и для оценки потребностей и проблем военной мобильности при пересечении государственных границ.