Президент Литвы оправляется с рабочим визитом в Польшу: будет наблюдать за учениями НАТО

Как указали в Офисе президента, глава государства вместе с президентом Польши Анджеем Дудой будут наблюдать за совместной операцией союзных войск по форсированию реки Вислы.
Помимо президента, за учениями в Польше будет наблюдать и командующий Литовской армией Валдемарас Рупшис.
По сообщению Литовской армии, целью учений Dragon-24 является проверка навыков союзников по выполнению задач по сдерживанию и обороне, противодействию агрессии вероятного противника против стран НАТО и ведению боевых действий, сочетающих наземные, воздушные и морские элементы.
Основной операцией этих учений является передислокация специальных сил быстрого реагирования НАТО для оказания поддержки члену Альянса в случае агрессии и для оценки потребностей и проблем военной мобильности при пересечении государственных границ.
После завершения учений участвовавший в них батальон немецкой бригады повышенной бдительности с 7 марта продолжит обучение на территории Литвы.
В учениях, проходящих в настоящее время в Польше, принимает участие взвод разведывательной роты пехотной бригады "Железный волк" Литовской армии на внедорожниках JLTV. Всего в учениях принимают участие 20 тыс. военнослужащих и 3500 единиц военной техники из 10 стран НАТО. В ходе учений также были активизированы военные операции в киберпространстве.
Всего в учениях Steadfast Defender-24, которые включают в себя как Dragon-24, так и будущие учения в Литве и по всей Европе, примут участие 90 тыс. военных из всех стран НАТО, включая Швецию, которая вскоре станет 32-м членом Альянса.