Президент Литвы: окно для принятия решений по финансированию обороны закрывается

"Хочу отметить, что, когда мы говорим о финансировании обороны и некоторых вопросах налогообложения, мы должны отметить, что об этом необходимо объявить как минимум за 6 месяцев до реализации. И именно поэтому это окно времени, как и налоговая реформа, закрывается. Правда, масштабы самого проекта не такие огромные, как налоговая реформа. Поэтому, я думаю, мы сможем договориться", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Президент еще раз подчеркнул, что не поддерживает никакого повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в оборонных целях. Он отметил, что вопрос НДС практически больше не обсуждается в рамках дискуссий о финансировании обороны.