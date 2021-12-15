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Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал решение премьера Ингриды Шимоните продолжать работу правительства, после скандала с транзитом "Беларуськалия", не меняя его состав. По мнению главы страны, это коллективная "безответственность" и "группа слепой защиты".
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Что касается вчерашнего решения премьера – не думаю, что это победа. Скорее, это поражение. Я думаю, не может быть так, чтобы вину за ошибки двух министров брало на себя все правительство и уходило в отставку – я не считаю такое решение подходящим. Точно также не может быть коллективной "безответственности", когда один покрывает другого и формируется своеобразная группа слепой защиты, такого не может быть, если речь идет о правительстве", – сказал глава Литвы в среду.

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По его словам, остались не только министры.

"Остались и вопросы без ответов, о том, почему отличаются наши ценности и ценностная политика. К сожалению, я должен применить принцип real politik и в данном контексте. Остаются без ответа вопросы о политической ответственности некоторых министров.

Если думают, что в спешке найдут "стрелочника", то у всех мундиры останутся чистыми, я не думаю, что это так. Выйдите на улицу и спросите у людей, они, наверное, вам ответят то же самое", – сказал Науседа.

Он сказал, что когда нынешние правящие были в оппозиции, они предъявляли министрам высокие стандарты.

"Сейчас эти стандарты опустились очень низко. Вопрос, почему? Потому ли, что эти стандарты применяют к себе, а не к другим?", – сказал Науседа.

Он критиковал и то, что в публичном пространстве по вопросу транзита удобрений видны искаженные фрагменты и переписка людей без указания фамилий.

"Это стыдно, когда пытаются отвлечь внимание от своих проблем, пытаясь вовлечь в эту историю другие ведомства", – сказал президент.

Он акцентировал, что свое мнение не меняет и сказал, что в отношении Беларуси следует применять более широкие и глубокие санкции.

"Такова цена нашей позиции и желания повлиять на режим. Я прямо заявлял, что может быть больно и дорого стоить, но иначе мы не достигнем желаемого результата", – сказал президент.

Глава страны выразил сожаление в связи с тем, что за 4 месяца не нашли времени на коллективное решение проблемы.

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