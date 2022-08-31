Президент Литвы оценил Горбачева: он был тюремным надзирателем

"Я вижу очень противоречивые оценки. Честно говоря, я не очень понимаю эйфорию представителей некоторых Западных стран или идеализацию личности главы СССР Горбачева", – сказал в интервью на Delfi Науседа.

"Я считаю, что он был надзирателем, который решил, что надо провести некоторые частичные реформы в тюрьме: перекрасить фасад, дать заключенным возможность читать газеты, разрешить дольше оставлять включенным свет, но это была лишь такая реформа. А заключенные хотели выбраться на свободу. Они это сделали, но против воли Горбачева", – констатировал президент Литвы.

Горбачев, по его словам, начал реформы, которые потом не смог контролировать.

"Я думаю, заявление, что и с его точки зрения, самой большой бедой был развал СССР, ставит его рядом с Владимиром Путиным. В этом смысле я не могу оценивать его как реформатора, которому мы должны отдать большую честь", – сказал Науседа. Он также обратил внимание на то, что образ реформатора создал сам Горбачев, поэтому на Западе появились "определенные иллюзии в связи с возможно иным лицом СССР".

"Это обусловило тот факт, что Запад долго продолжал сотрудничество и политику партнерства с Россией, это потом переросло в Nord Stream 1, Nord Stream 2, и сейчас мы видим, что за эти иллюзии, которые Запад лелеял 20-30 лет, а может и больше, приходится дорого платить", – продолжил глава Литвы.

Как обобщил Науседа, некоторые страны видели лишь фасад, находившиеся в этой тюрьме страны видели ситуацию изнутри.