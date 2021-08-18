Президент Литвы обсудил со спикером ЕП потребность в изменениях миграционной политики ЕС

"Необходимо увеличивать включение ЕС в реализацию миграционной политики и охраны внешних границ, включая и его финансовый вклад в безопасность границ. Роль Европарламента в этой дискуссии особенно важна. О внесении необходимых изменений я уже говорил с председателем Совета глав Европы и председателем Еврокомиссии", - заявил президент Литвы.
В ходе встречи глава страны подчеркнул, что режим соседней с Литвой Беларуси идет по пути самоизоляции и проводит "реваншистскую политику в отношении Литвы и всего Евросоюза".
Г. Науседа отметил, что необходимо сохранять принципиальную и единую позицию ЕС в отношении Беларуси.
Президент Литвы обратил внимание Д. Сассоли на то, что, хотя ситуация на границе Литвы стабилизировалась, режим Беларуси направляет потоки мигрантов в соседние страны - в Латвию и Польшу.
Также на встрече обсуждались отношения с Россией, проблемы небезопасной Белорусской АЭС и преграждение попадания ее электроэнергии в ЕС, стратегические направления Восточного партнерства и ситуацию в Афганистане.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.
Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.
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