Президент Литвы обсудил с президентом Египта вопросы безопасности

Говоря о ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, президент подчеркнул необходимость избежать гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
Г. Науседа отметил, что Литва уважает право Израиля защищать свое государство и граждан от террористической группировки ХАМАС, но такие действия должны соответствовать гуманитарному праву и не приводить к жертвам среди гражданского населения, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
"Ситуация с безопасностью в мире остается напряженной. Задача международного сообщества – добиться прочного мира как на Ближнем Востоке, так и в Европе. Важно работать вместе, не забывая об основополагающих принципах гуманности. Литва выступает за устойчивое решение палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Наше внимание также не должно уходить от агрессии России против Украины", - сказал президент.
Г. Науседа отметил, что международное сообщество должно не допустить расширения имперских и колониальных амбиций российского режима, оно должно остановить их. Президент поблагодарил главу Египта за поддержку украинской Формулы мира и призвал продолжать оказывать поддержку Украине.
Президент также подчеркнул необходимость повышения устойчивости общества к дезинформации и пропаганде, распространяемой Россией и очень активно используемой в странах Глобального Юга для распространения лжи о продовольственной безопасности.
Г. Науседа подчеркнул, что необходимо оказывать давление на Россию, чтобы она не блокировала Черноморскую зерновую инициативу, поскольку это создает прямую угрозу развития глобального продовольственного кризиса. Литва готова транспортировать украинское зерно через Клайпеду и таким образом внести свой вклад в решение проблемы продовольственной безопасности в глобальном масштабе.
Главы государств также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Г. Науседа отметил, что в последние годы в отношениях Литвы и Египта наблюдается положительная динамика и есть потенциал для расширения сотрудничества, особенно в сфере информационных технологий и энергетики.
Президенты двух стран также обсудили вопросы миграции. Г. Науседа подчеркнул, что Литва ценит конструктивное сотрудничество с Египтом по вопросам нелегальной миграции и реадмиссии мигрантов.