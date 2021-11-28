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После встречи Г. Науседа заявил, что считает визит руководителей НАТО и ЕС "важным знаком солидарности, помощи и поддержки Литвы".
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, prezidentas Gitanas Nausėda.
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, prezidentas Gitanas Nausėda.
© LRPK

Глава государства сообщил, что с гостями обсуждалась ситуация с безопасностью в Балтийском регионе, а также ситуация на Украине.

"И ситуация вокруг Украины из-за мобилизации российских войск, что нас особенно беспокоит. Еще один вызывающий озабоченность процесс - полная военная интеграция Беларуси в военные структуры и доктрины России. Это создает новые вызовы для коллективной безопасности НАТО, и Альянс должен соответствующим образом скорректировать свои планы, стратегии и тактику и быть готовым к возможному ответу.

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Если ситуация с безопасностью станет еще более сложной, мы не исключаем возможности обращения за консультациями по 4-ой статье НАТО", - заявил Г. Науседа на пресс-конференции.

"Критерии подачи заявки на помощь НАТО также были согласованы на заседании Совета. Возможность активации 4-ой статьи НАТО недавно обсуждалась с президентами стран Балтии и Польши. Считаем, что такие действия должны быть согласованы между союзниками региона", - подчеркнул Г. Науседа.

Президент заявил, что миграционный кризис на границе с Беларусью вряд ли разрешится в ближайшее время.

"Он еще не разрешился. И, на наш взгляд, этого в ближайшее время ожидать трудно. Все остается сложным и очень трудным в плане прогнозирования. Нет сомнений в том, что режим Александра Лукашенко и поддерживающие его силы будут продолжать испытывать единство западного мира всеми средствами и тактиками", - заявил Г. Науседа на пресс-конференции в воскресенье.

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