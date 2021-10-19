"Мы не только на острие организованной белорусским режимом гибридной атаки, но и живем рядом с построенной у границы небезопасной Белорусской АЭС. Давление на режим, чтобы он соблюдал международные требования ядерной безопасности, не должно ослабевать", - заявил Г. Науседа на общей с президентом Польши пресс-конференции.

"Мы благодарим Польшу за поддержку по вопросу отказа от закупок электроэнергии с БелАЭС", - добавил президент страны.

Г. Науседа заявил, что обсудил с А. Дудой общие энергетические и транспортные проекты, "в которых все идет очень и очень хорошо". По его оценкам, синхронизацию электросетей стран Балтии с континентальной Европой нужно стремиться завершить как можно быстрее.

Он отметил, что синхронизация является "приоритетной целью Литвы".

"Важно обеспечить, чтобы проект был реализован до 2025 года. Конечно, лучше было бы это сделать раньше, поэтому мы будем делать всё для достижения цели", - добавил президент.

Также на встрече президенты обсудили и развитие ветровой энергетики в Балтийском море, заверили, что обе страны приложат все усилия, чтобы железная дорога Rail Baltica была построена к 2026 году.

Литва является наиболее активным критиком БелАЭС и добивается бойкота электроэнергии с этой атомной станции. Беларусь отклоняет претензии по поводу безопасности станции.

Науседа предупредил о все более агрессивной политике Минска, Дуда призывает к санкциям ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа предупреждает о все более агрессивной политике белорусского режима, а глава Польши Анджей Дуда призывает Евросоюз (ЕС) применить санкции из-за преднамеренной нелегальной миграции.

"Режим Лукашенко становится всё более агрессивным, создает угрозу для безопасности всей Европы. (...) Мы обязаны оказывать всестороннюю помощь пострадавшим от режима людям и гражданскому обществу, представителям прессы. Сегодня мы знаем, что количество политзаключенных в этой стране растет и приобретает ужасающий масштаб", - заявил Г. Науседа на общей с президентом Польши пресс-конференции во вторник в Вильнюсе.

Он подчеркнул, что "осуществляемая белорусским режимом гибридная атака" показала необходимость укрепления внешней границы Евросоюза, увеличения устойчивости "к атакам похожего характера в будущем".

Он отметил, что миграционный кризис открыл правовые прорехи ЕС, "которые мы должны заполнить", приспособив право ЕС к "новым реалиям" и преградив путь нелегальным пересечениям границы, а также "злоупотреблениям недемократического режима процедурой получения убежища".

Г. Науседа планирует поднять эти вопросы на Совете Европы на этой неделе.

В свою очередь А. Дуда подчеркнул, что цель и Литвы, и Польши в том, что соблюдать обязательства, данные при вступлении в Шенгенскую зону, по охране внешней границы.

Он призвал ЕС солидарно применить санкции в отношении Беларуси из-за нелегальной миграции.

"Так как замечено, что это организованный акт, охватывающий Литву, Польшу и Латвию, мы ожидаем солидарности, что Совет Европы примет определенное решение по поводу санкций режиму Лукашенко", - заявил А. Дуда.

Спор ЕС и Польши может иметь трагические последствия

Спор Европейского союза (ЕС) и Польши по поводу верховенства права ЕС может иметь трагические последствия, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Действительно, вызывает тревогу то, что происходит в этом правовом споре. Спор по своей сути является юридическим, однако у него есть значительные политические последствия, эти последствия могут быть трагичными. Трагичными для нас, трагичными для Польши, трагичными для ЕС", - заявил Г. Науседа.

Он полагает, что единственный путь решения кризиса - поиск компромисса.

"Поэтому мы должны сделать всё, и я лично сделаю всё, чтобы Еврокомиссия, власти Польши не отдалялись друг от друга, а сближались, искали компромисс", - заявил Г. Науседа, и подчеркнул, что Литва готова выступить в роли посредника.

Также Г. Науседа заявил, что желание связать реализацию принципа верховенства закона с финансовыми ресурсами является "морально вредным".

"Это очень плохой прецедент. Даже если бы это было возможно с юридической стороны, это морально вредный прецедент, который нанесет непредставимый ущерб единству ЕС", - отметил он.

А. Дуда в свою очередь заявил, что по этому вопросу в прессе "очень много неаккуратно применяемых понятий".

"Конституционный суд (трибунал) Польши заявил, что существует верховенство Конституции Польши (...) над правом Евросоюза. Он также заявил, что ведомства Евросоюза имеют столько компетенций, сколько Польша согласилась отдать. Однако там, где ведомства ЕС не были допущены к решению вопросов, (...) мы это подчеркиваем, хотим иметь верховенство там, где мы его не передали", - пояснил президент Польши.

Он также отметил, что Польша рада быть членом ЕС, однако желает, чтобы в ЕС был союзом свободных, независимых государств.

А. Дуда подчеркнул, что для разговоров о выходе Польши из ЕС нет оснований.

"Оппозиция поднимает вопрос о Полекзите, но мы этого не упоминаем", - добавил глава Польши.