Президент Литвы: нельзя исключать вероятности нападения России на весь ЕС

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Когда видишь агрессию России в отношении Украины и риторику Москвы, нельзя исключать вероятности нападения России на весь Евросоюз, сказал президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

В интервью шведскому телевидению SVT Nyheter Науседа сказал, что это нападение может быть "военным, кибернетическим или иного рода".

"Никто не может исключить возможность того, что завтра это будут все страны ЕС, не только Литва, но и все страны ЕС могут подвергнуться нападению – неважно, какая атака это будет - военная или кибернетическая, или какая-то еще. Это причина, по которой мы ввели ЧП", – сказал Науседа.

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По его словам основная цель режима ЧП - "укрепление границ".

"Им пока не угрожают, но мы должны быть готовы, должны подготовить ведомства", – подчеркнул Науседа.

Он сказал, что верит в решимость украинских военных защищать свою страну, подчеркнул, что Запад как никогда объединился для оказания Украине военной, финансовой и любой другой помощи.

"Я думаю, что Украине удается защищаться. И я думаю, что россияне не ожидали такого сильного сопротивления. И чем дольше мы будем это наблюдать, тем больше будет деморализована российская армия, тем меньше будет ее решимость воевать", – заметил Науседа.

Он призвал Украину "оказывать сопротивление и сохранять твердость", а Запад – соблюдать свое обязательство "помогать ей держаться".

"Как я говорил, мы должны делать это всеми средствами, во всех сферах: с помощью санкций, финансов, экономической и политической помощи. Мы должны работать в разных международных ведомствах и исключить Россию изо всех возможных культурных и спортивных мероприятий. Россияне должны почувствовать ответственность за эти действия и обратиться к власти: что вы делаете, люди? Что вы делаете?!", – сказал Науседа.

"Конечно, только твердая и решительная реакция международной общины может драматически изменить ситуацию", – прибавил он.

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