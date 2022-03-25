Президент Литвы: не все государства готовы отказаться от российских энергоресурсов

"С агрессором следует вести себя как с агрессором. А с таким брутальным агрессором тоже следует вести себя соответственно. Таким образом, санкции должны ужесточаться, и в этом мы едины", - сказал глава Литвы в видеокомментарии.

"Да, нужно признать, что часть государств еще не готова в самое ближайшее время отключиться от краников с российскими энергоресурсами", - добавил он.

Он сказал это в пятницу ночью после заседания Европейского совета в Брюсселе.

По словам президента, европейские лидеры дискутировали о том, что можно сделать в плане импорта как угля, так и нефти.

"Можно только порадоваться, что Литва здесь немало сделала и могла бы быть образцом для подражания для других государств", - сказал он.

Г. Науседа предлагает включить в 5-й пакет санкций ЕС расширенные ограничения для российского энергетического и транспортного сектора, блокировать еще не попавшие в санкционные списки российские и белорусские банки, а в портах Сообщества не принимать российские суда.

По словам Науседы, важность санкций подчеркнул и глава Украины Владимир Зеленский, который обратился в четверг к лидерам ЕС.

"Президент Зеленский апеллировал к нашему единству, апеллировал со стороны Украины. Тот факт, что мы поддерживаем и поддерживаем всем сердцем, его пожелание таково, чтобы это отразилось в наших решениях, чтобы эти решения были решительными и помогли Украине не завтра, не послезавтра, а сегодня", - сказал Науседа.

"Прежде всего, это военная помощь (...) Он также говорил о санкциях, о том, что санкции для России необходимы только потому, что приобретаемые нами ресурсы становятся ресурсом для финансирования войны, а это неприемлемо, из-за этого гибнут люди", - добавил он.