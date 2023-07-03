03 июля 2023 г. 16:55

Президент Литвы назначил Якштаса министром образования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Jakštas
Gintautas Jakštas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Президент Литвы Гитанас Науседа назначил Гинтаутаса Якштаса министром образования. Напомним, что его кандидатуру на этот пост представила премьер-министр Ингрида Шимоните.

В декрете о назначении также сказано, что Науседа надеется, что в своей деятельности новый министр будет добиваться принятия решений путем консенсуса и будет прислушиваться к общине представителей образования, науки и спорта.

Напомним, что Шимоните представила кандидатуру Якштаса на этот пост 23 июня. Экс-министр образования Юргита Шюгждинене ушла с поста после того как разразился скандал, связанный со использованием средств на канцрасходы в горсоветах. ВРИО министра образования была назначена министр юстиции Эвелина Добровольская.

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