Президент Литвы назначил Якштаса министром образования

В декрете о назначении также сказано, что Науседа надеется, что в своей деятельности новый министр будет добиваться принятия решений путем консенсуса и будет прислушиваться к общине представителей образования, науки и спорта.
Напомним, что Шимоните представила кандидатуру Якштаса на этот пост 23 июня. Экс-министр образования Юргита Шюгждинене ушла с поста после того как разразился скандал, связанный со использованием средств на канцрасходы в горсоветах. ВРИО министра образования была назначена министр юстиции Эвелина Добровольская.
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