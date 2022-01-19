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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что готов инициировать изменения налога на прибыль и другую помощь для пострадавшего от действий Китая бизнеса, а с политическими партиями предлагает подписать национальное соглашение о стратегических направлениях внешней политики.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Глава государства сказал это в среду после встречи в Президентском дворце, где ответственные за экономическую дипломатию, экономическую и финансовую политику члены правительства, представители комитетов Сейма, парламентских партий, Центробанка Литвы, бизнеса обсуждали устойчивость экономики страны после введения Китаем неофициальных санкций.

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"Мы говорили об изменениях налоговой политики, которые помогли бы бизнесу в сложившейся ситуации, о возможных поправках к системе налога на прибыль. Президентское ведомство в случае необходимости готово инициировать такие решения", - сказал президент журналистам.

"Мы говорили и о возможностях пополнения оборотных средств, улучшении использования кредитной части фонда восстановления экономики Евросоюза для претворения в жизнь интересов нашего бизнеса", - добавил он.

По словам главы государства, сегодня нужно "усвоить уроки всей этой истории".

"В будущем я очень надеюсь, что вместе с представителями партий удастся достичь национального соглашения партий по стратегическим направлениям внешней политики", - сказал Науседа.

В свою очередь, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что прекращение нагнетания ситуации зависит только от желания самого Китая.

"Есть определенные направления, дискуссии, чтобы говорить с нашими коллегами в Пекине. Мы передали определенные обсуждения через европейские структуры и напрямую. Но, как я и упоминал во время встречи, прекращение нагнетания по большей части зависит и от тех, кто предпочел это нагнетание ситуации. Сейчас основные эскалационные факторы исходят от Китая, и выбор, каким путем он пойдет, за ним", - отметил глава МИД.

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