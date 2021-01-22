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Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу во время удаленной пресс-конференции заявил, что Литва может надеяться на вакцинацию 70% взрослого населения страны до начала лета этого года. Такой информацией он поделился после заседания Совета Европы, которое состоялось накануне.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я бы хотел поделиться определенной информацией, полученной на вчерашнем заседании Совета Европы, во время которого говорили о поставках вакцины, ее распределении и ускорении Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила нас, что Литва в I и во II кварталах этого года, практически до начала лета, сможет вакцинировать 70% взрослого населения страны. Это намного больше, чем мы планировали и надеялись до недавнего времени", – сказал Науседа.

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Президент сказал, что Литва получит около 4 млн. доз.

По его словам, вакцинация 70% жителей может быть достигнута до "дня коронации Миндаугаса". Он сказал, что перемены будут возможны, если в ближайшее время утвердят вакцину компании Aztrazenecа.

"Этот вопрос будут обсуждать в следующую пятницу, если решение будет положительным, вакцина поступит в Литву в середине февраля. На очереди другая крупная компания – Johnson and Johnson", – сказал Науседа.

Эту вакцину обсудят в марте, если решение будет положительным – то вакцина появится в Литве в апреле. Эта вакцина отличается тем, что, возможно, достаточно будет одной дозы.

"Возможно, хватит и одной дозы вакцины Johnson and Johnson, сейчас проводят исследования", – сказал президент Литвы.

Он отметил, что условия транспортировки вакцин двух последних компаний намного проще, а это облегчит процесс поставок вакцины в Литву.

Науседа сказал, что самым большим вызовом в ближайшее время будет не нехватка вакцины, а распределение ее по всей стране и массовая вакцинация.

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