"Я бы хотел поделиться определенной информацией, полученной на вчерашнем заседании Совета Европы, во время которого говорили о поставках вакцины, ее распределении и ускорении Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заверила нас, что Литва в I и во II кварталах этого года, практически до начала лета, сможет вакцинировать 70% взрослого населения страны. Это намного больше, чем мы планировали и надеялись до недавнего времени", – сказал Науседа.

Президент сказал, что Литва получит около 4 млн. доз.

По его словам, вакцинация 70% жителей может быть достигнута до "дня коронации Миндаугаса". Он сказал, что перемены будут возможны, если в ближайшее время утвердят вакцину компании Aztrazenecа.

"Этот вопрос будут обсуждать в следующую пятницу, если решение будет положительным, вакцина поступит в Литву в середине февраля. На очереди другая крупная компания – Johnson and Johnson", – сказал Науседа.

Эту вакцину обсудят в марте, если решение будет положительным – то вакцина появится в Литве в апреле. Эта вакцина отличается тем, что, возможно, достаточно будет одной дозы.

"Возможно, хватит и одной дозы вакцины Johnson and Johnson, сейчас проводят исследования", – сказал президент Литвы.

Он отметил, что условия транспортировки вакцин двух последних компаний намного проще, а это облегчит процесс поставок вакцины в Литву.

Науседа сказал, что самым большим вызовом в ближайшее время будет не нехватка вакцины, а распределение ее по всей стране и массовая вакцинация.