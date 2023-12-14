Президент Литвы надеется на скорую встречу с премьер-министром Польши

"Учитывая, что мы будем находиться в одном помещении и будем общаться как формально, так и неофициально, такие возможности (встретиться) будут", - заявил журналистам Г. Науседа накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.

"Конечно, в ходе такой фрагментарной встречи будет довольно сложно обсудить все детали и технические вопросы взаимоотношений между нашими государствами, но я действительно думаю, что двусторонняя (...) встреча обязательно состоится", - сказал он.