По словам официальных лиц НАТО, цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция были приглашены вступить в Североатлантический союз на саммите, а государства-члены могли начать процесс ратификации новых членов.

"Будут ли в ближайшее время улажены эти процедуры? Я думаю, что цель — успеть до саммита НАТО, который состоится в уже скоро", — сказал Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Косово в Вильнюсе в четверг.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг поддержали вступление страны в НАТО, подчеркнув, что членство Финляндии в блоке укрепит безопасность страны и "весь оборонный альянс".

Позднее на этой неделе по поводу членства выскажется и финская правящая партия, международная общественность также ожидает аналогичного решения от Швеции.

По словам Науседы, членство этих двух стран в НАТО "безусловно укрепило бы безопасность Балтийского региона, повысило бы оперативность военного контроля над этим регионом и укрепило бы наше военное сотрудничество с этими государствами".

По его словам, в парламентах стран НАТО не должно быть существенных препятствий для ратификации решений о членстве Финляндии и Швеции.

"Абсурдная ситуация"

Глава Косово Вьосой Османи-Садриу заявила, что неспровоцированная агрессия России в Украине создала новую ситуацию с безопасностью на континенте, где "членство в НАТО следует рассматривать с точки зрения безопасности".

"Все свободолюбивые страны на нашем континенте, которые хотят внести свой вклад в обеспечение безопасности и мира, заслуживают членства в НАТО, и их устремления следует поддерживать", — сказала лидер Косово.

Она подчеркнула, что речь идет не только о Швеции или Финляндии, но и о странах Западных Балкан.

По ее словам, абсолютное большинство населения Косово выступает за членство, а стремление вступить в Альянс "было историческим стремлением с 1999 года, когда НАТО спасло страну и остановило продолжающийся геноцид", поэтому членство Косово должно быть ускорено.

Однако некоторые члены блока, включая Испанию и Грецию, не признают суверенитет Косово, что фактически закрыло дверь для ее вступления как в Европейский Союз, так и в НАТО.

"Сегодня мы сталкиваемся с абсурдной ситуацией, когда страны, выступающие против НАТО, такие как Беларусь и Сербия, участвуют в (программе НАТО — BNS) "Партнерство во имя мира", а Косово не пригласили присоединиться", — сказала она.

При этом она выразила надежду, что "однажды, надеюсь, очень скоро" это изменится.