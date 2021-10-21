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Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг посетит Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета. Там глава страны планирует внести предложения по пересмотру миграционной политики Евросоюза.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"На этой неделе на Европейском совете президент представит лидерам Европы предложения Литвы по изменению правовых актов, регламентирующих политику ЕС по вопросам миграции, получения убежища и охраны границы", - сообщает администрация президента.

Литва стремится к тому, чтобы правовые акты, регламентирующие миграционную политику, отражали ситуацию последних месяцев у восточной границы Евросоюза, создавая условия применять больше оборонных мер.

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В этом году в Литву из Беларуси нелегально попали почти 4,2 тыс. мигрантов. Как Брюссель, так и Вильнюс обвиняют Минск в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Кроме того, Литва стремится получить финансирование ЕС на строительство забора на границе.

Администрация президента сообщает, что лидеры Европы также обсудят растущие цены на энергоносители, пандемию, подготовку к саммиту лидеров стран ЕС и стран Восточного партнерства.

Также будут обсуждаться конференция об изменениях климата в Глазго, подготовка к саммиту стран Азии и Европы, вопросы верховенства закона.

В четверг пройдет координационная встреча представителей Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Ирландии.

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