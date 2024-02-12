Президент Литвы на следуещей неделе обсудит развитие индустрии дронов в стране

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dronai kare
Dronai kare
ФОТО: Shutterstock

Президент Гитанас Науседа, которого беспокоит индустрия дронов в Литве, на следующей неделе обсудит этот вопрос с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и командующим армией Вальдемарасом Рупшисом.

Это подтвердил Elta советник президента Ридас Ясюленис.

На прошлой неделе президент Г. Науседа ясно дал понять, что его беспокоит развитие индустрии дронов в Литве. В результате он заявил, что намерен встретиться с министром обороны и командующим армией или даже инициировать заседание Государственного совета обороны (ГСО) по этому вопросу.

По словам президента, система национальной обороны и армия недооценивают важность дронов для обороны. Он также задается вопросом, почему армия не обращается к представителям бизнеса по этому вопросу.

В свою очередь министр А. Анушаускас утверждает, что в государстве в этом вопросе все под контролем. По словам политика, возглавляемое им министерство говорило о планах разработки беспилотников еще до того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. В настоящее время, отмечает министр, у Литовской армии есть концепция развития беспилотных летательных аппаратов и боевых дронов.

В начале января парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве. По словам участвовавшего во встрече заместителя министра обороны Жильвинаса Томкуса, на эти цели планируется выделять 30 млн. евро ежегодно.

В среду председатель КНБО Лауринас Кащюнас сказал, что в Литве уже сейчас существует потенциал значительно расширить производство боевых дронов FPV (англ. first-person view, вид от первого лица). Также, по его словам, уже достигнута договоренность, что на следующем заседании Государственного совета обороны (ГСО) будет рассмотрен вопрос развития производства дронов и их интеграции в армию не только в разведывательной роли.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии