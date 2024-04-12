Президент Литвы: мы предложим изменить закон, чтобы улучшить финансовую базу для предприятий оборонной промышленности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Гитанас Науседа сообщил, что внесет в Сейм поправки к Закону о государственном долге, целью которых будет создание финансовой базы для предприятий оборонной промышленности. Он подчеркнул, что предложение будет внесено в ближайшее время после обсуждения с юристами.

"Наш госдолг составляет около 40 проц. ВВП. Гарантии составляют всего около 2 проц. Если бы мы изменили Закон о государственном долге, мы бы освободили возможности выдавать больше гарантий и тем самым создать финансовую базу для наших предприятий оборонной промышленности", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.

"Думаю, это было бы своевременное решение. Мы еще раз обсудим это с юристами и внесем такое предложение в Сейм", - добавил он.

Глава страны отметил, что такое дополнительное финансирование позволит укрепить сотрудничество оборонной промышленности Литвы и Украины.

"Я думаю, что действительно на данном этапе мы должны искать все средства и возможности, чтобы помочь нашим друзьям, потому что помощь им нужна сегодня. И мы готовы оказать эту помощь. И есть широкая поддержка населения, которая побуждает нас принимать решения и помогать Украине", - сказал он.

В этом году финансирование национальной обороны Литвы составит 2,75 проц. ВВП, но планируется, что в ближайшие годы эта сумма достигнет как минимум 3 проц.

Чтобы объединить общество и побудить политиков как можно скорее договориться о выделении 4 проц. ВВП на оборону, граждански настроенные литовские предприятия и организации объединились в инициативу "4 процента".

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