Президент Литвы: меня беспокоит эмоциональная нестабильность, которая в последнее время охватила правительство

"В последнее время меня очень беспокоит эмоциональная нестабильность, постигшая наше правительство. Я говорю не только об этом деле, но и о конфликтах между отдельными членами правительства", - заявил Г.Науседа журналистам в Каунасе в субботу, имея в виду отставку А.Анушаускаса и перепалку между премьер-министром Ингридой Шимоните и министром юстиции Эвелиной Добровольской.
"Не ведутся переговоры с партнерами по коалиции, они, похоже, остаются в стороне. Это может оказать негативное влияние на стабильность правительства", - подчеркнул он.
Л. Кащюнас – один из возможных кандидатов на замену А. Анушаускаса
Предложение премьер-министра И. Шимоните А. Анушаускасу - поменяться местами с председателем Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом - показалось президенту странным.
"Что касается предложения господину Анушаускасу провести рокировку - с точки зрения шахмат, рокировка может быть произведена только тогда, когда между королем и ладьей нет фигур. В этом случае даже не правительство и не глава правительства решают, сможет ли г-н Анушаускас стать председателем парламентского комитета или нет. Это решение Сейма", - сказал он.
Однако на вопрос, сможет ли Л. Кащюнас заменить А. Анушаускаса, Г. Науседа заверил, что председатель комитета по национальной безопасности и обороне является одним из кандидатов.
"Это один из кандидатов. Не единственный", - сказал он, не уточнив, кем могут быть остальные кандидаты.
Глава страны отметил: "Система национальной обороны является основой безопасности и стабильности страны". Поэтому он заверил, что именно на это он будет ориентироваться при рассмотрении замены А. Анушаускаса.
"Система национальной обороны должна функционировать бесперебойно и функционировать независимо от каких-либо политических течений. Поэтому решения должны быть быстрыми и не препятствовать нашей важной деятельности по укреплению национальной обороны", - заверил Г.Науседа.
Президент оценил намеки А. Анушаускаса о влиянии: я не намерен так просто это оставить
После встречи с президентом в субботу утром А.Анушаускас загадочно намекнул на возможную коррупционную деятельность в системе национальной обороны. Он заявил, что столкнулся со "случаями грубого вмешательства в госзакупки" после того, как занялся антикоррупционной политикой. Кроме того, политик отметил, что после того, как в министерстве закрыли дверь для непрозрачных компаний, "в Сейме они нашли открытую дверь".
Президент сообщил, что эту информацию он услышал и во время встречи с А.Анушаускасом. Подобные сведения, подчеркнул Г.Науседа, очень серьезны и требуют оценки.
"Еще важнее то, что господин Анушаускас сказал мне сегодня и затем повторил на пресс-конференции - что это возможные следы коррупционной деятельности и попытки некоторых членов парламентского комитета по национальной безопасности и обороне вмешаться в государственные закупки. Это очень серьезно, и я не собираюсь оставлять это так просто. Конечно, нужно будет поговорить с главой Службы спецрасследований о характере и серьезности этих вопросов", - заявил президент страны.
Правящая коалиция должна оценить, сможет ли она продолжить работу
В заключение Г.Науседа отметил, что после таких явно несогласованных и взаимно обсуждаемых решений правящая коалиция должна оценить, сможет ли она продолжить работу.
"Правящая коалиция должна оценить свою способность продолжать работу. Конечно, для этого у них есть институты, где они могли бы согласовать свои интересы и ответить на этот вопрос. Я думаю, что в первую очередь в их собственных интересах прояснить все неясности между собой, а не выводить этих санта-варваров на публику и сказать народу Литвы, будут ли они продолжать работать", - строго сказал президент.
"Да, сейчас точно не время для каких-либо потрясений и резких перемен, когда до очередных выборов в Сейм осталось несколько месяцев. Мы все заинтересованы в стабильности. Действительно, мы не заинтересованы еженедельными новые эмоциональными волнами, нам бы хотелось, их избежать", - заключил Г.Науседа.
В пятницу пресс-служба правительства распространила заявление, подтверждающее, что премьер-министр Ингрида Шимоните получила заявление А. Анушаускаса об отставке.
В субботу И. Шимоните написала в своем аккаунте в Facebook, что отставка министра национальной обороны А. Анушаускаса не связана с резким изменением состояния национальной безопасности Литвы или негативными новостями о деятельности министерства. По ее словам, это связано с ожиданием сделать за эту каденцию "еще больше и оперативнее".