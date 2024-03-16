Президент Литвы: меня беспокоит эмоциональная нестабильность, которая в последнее время охватила правительство

"Что касается предложения господину Анушаускасу провести рокировку - с точки зрения шахмат, рокировка может быть произведена только тогда, когда между королем и ладьей нет фигур. В этом случае даже не правительство и не глава правительства решают, сможет ли г-н Анушаускас стать председателем парламентского комитета или нет. Это решение Сейма", - сказал он.

"Не ведутся переговоры с партнерами по коалиции, они, похоже, остаются в стороне. Это может оказать негативное влияние на стабильность правительства", - подчеркнул он.

"В последнее время меня очень беспокоит эмоциональная нестабильность, постигшая наше правительство. Я говорю не только об этом деле, но и о конфликтах между отдельными членами правительства", - заявил Г.Науседа журналистам в Каунасе в субботу, имея в виду отставку А.Анушаускаса и перепалку между премьер-министром Ингридой Шимоните и министром юстиции Эвелиной Добровольской.

После встречи с президентом в субботу утром А.Анушаускас загадочно намекнул на возможную коррупционную деятельность в системе национальной обороны. Он заявил, что столкнулся со "случаями грубого вмешательства в госзакупки" после того, как занялся антикоррупционной политикой. Кроме того, политик отметил, что после того, как в министерстве закрыли дверь для непрозрачных компаний, "в Сейме они нашли открытую дверь".

Президент оценил намеки А. Анушаускаса о влиянии: я не намерен так просто это оставить

"Система национальной обороны должна функционировать бесперебойно и функционировать независимо от каких-либо политических течений. Поэтому решения должны быть быстрыми и не препятствовать нашей важной деятельности по укреплению национальной обороны", - заверил Г.Науседа.

Глава страны отметил: "Система национальной обороны является основой безопасности и стабильности страны". Поэтому он заверил, что именно на это он будет ориентироваться при рассмотрении замены А. Анушаускаса.

"Это один из кандидатов. Не единственный", - сказал он, не уточнив, кем могут быть остальные кандидаты.

Однако на вопрос, сможет ли Л. Кащюнас заменить А. Анушаускаса, Г. Науседа заверил, что председатель комитета по национальной безопасности и обороне является одним из кандидатов.

Президент сообщил, что эту информацию он услышал и во время встречи с А.Анушаускасом. Подобные сведения, подчеркнул Г.Науседа, очень серьезны и требуют оценки.

"Еще важнее то, что господин Анушаускас сказал мне сегодня и затем повторил на пресс-конференции - что это возможные следы коррупционной деятельности и попытки некоторых членов парламентского комитета по национальной безопасности и обороне вмешаться в государственные закупки. Это очень серьезно, и я не собираюсь оставлять это так просто. Конечно, нужно будет поговорить с главой Службы спецрасследований о характере и серьезности этих вопросов", - заявил президент страны.

Правящая коалиция должна оценить, сможет ли она продолжить работу

В заключение Г.Науседа отметил, что после таких явно несогласованных и взаимно обсуждаемых решений правящая коалиция должна оценить, сможет ли она продолжить работу.