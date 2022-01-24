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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что обеспокоенность вызывает концентрация вооруженных сил России и вблизи Украины, и в Беларуси. В понедельник глава государства обсудил ситуацию с премьером Испании Педро Санчесом.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Как сообщило президентское ведомство, Науседа обсудил с испанским премьером напряженную ситуацию с безопасностью в регионе и концентрацию российских сил у границы с Украиной, а также в Беларуси.

Президент во время беседы подчеркнул, что ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, напряженность у границы с Украиной растет.

Глава государства также отметил, что в условиях нарастания геополитической напряженности особенно важно не принимать навязываемый Россией нарратив о бывших советских странах, зонах интересов, контактных линиях, не принимать бросаемый Россией вызов всей европейской архитектуре безопасности.

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"Мы благодарны Испании и всем союзникам за усиление восточного крыла НАТО. Единое и солидарное действие в условиях угроз - важная ценность и принцип союзников", - сказал Науседа.

Он и Санчес договорились, в частности, постоянно обмениваться информацией и оценками ситуации.

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