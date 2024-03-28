Президент Литвы: инициатива 4% от ВВП на оборону хорошая, но готов ли бизнес внести свой вклад

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

На фоне призывов литовского бизнеса к договоренности о выделении 4 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, президент Гитанас Науседа оценивает данную инициативу положительно, однако ставит вопрос, готов ли бизнес внести свой вклад в это финансирование. Глава государства подчеркнул, что в поисках постоянного источника средств на нужды обороны он отдал бы предпочтение повышению корпоративного налога на прибыль.

"Я считаю, это очень хорошая инициатива, что бизнес демонстрирует свою гражданственность. Однако хотелось бы, чтобы наше финансирование обороны было и социально справедливым. И если предлагается решать вопросы финансирования за счет повышения НДС, то каждый студент-экономист скажет, что это – потребительский налог, который платит не бизнес. У меня возникает вопрос, а готов ли бизнес внести свой вклад в финансирование обороны", – заявил Г. Науседа журналистам в четверг на праздновании вступления Литвы в НАТО.

"Мне хотелось бы видеть комплекс, но я бы отдал приоритет корпоративным налогам, в первую очередь, на прибыль", – отметил он.

Глава государства отметил, что налоги, которые будут введены для финансирования долгосрочных оборонных проектов, должны быть солидарными, затрагивающими как общество, так и бизнес. Он напомнил, что не поддерживает повышение налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку это "только потребительский, а не корпоративный, налог".

"И на мой взгляд, необходимо применение смешанного метода. Для тех проектов, которые носят временный или разовый характер, подходит и заимствование. Для проектов, которые носят непрерывный характер и требуют постоянных ресурсов, подходит и идея налога на оборону. Но хотелось бы видеть солидарность налога на оборону. И тогда я мог бы утверждать, что бизнес – гражданский", – пояснил глава государства.

Между тем, президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис заявил в четверг, что бизнес, поддерживающий инициативу "4 процента", согласен платить повышенные налоги для увеличения финансирования обороны страны.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии