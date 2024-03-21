Президент Литвы: импорт российского зерна в Евросоюз должен быть заблокирован

"Российское зерно становится проблемой не только экономической, но и политической. Наши фермеры очень недовольны тем, что в ЕС попадает зерно российского происхождения. И я думаю, нам надо как-то его заблокировать, потому что, если я правильно помню, Россия входит в тройку крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС", - сказал Г. Науседа в четверг перед заседанием Европейского совета.

В среду министры сельского хозяйства стран Балтии, Польши и Чехии обратились к институтам ЕС с просьбой запретить импорт российского и белорусского зерна.

Это реакция на протесты фермеров, проходящие по всему ЕС, участники которых жалуются на низкие закупочные цены на зерно из-за импорта из Украины и России.

Группа членов Сейма, представляющая различные фракции, предлагает временно запретить ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения.