Президент Литвы: импорт российского зерна в Евросоюз должен быть заблокирован

"Российское зерно становится проблемой не только экономической, но и политической. Наши фермеры очень недовольны тем, что в ЕС попадает зерно российского происхождения. И я думаю, нам надо как-то его заблокировать, потому что, если я правильно помню, Россия входит в тройку крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС", - сказал Г. Науседа в четверг перед заседанием Европейского совета.
В среду министры сельского хозяйства стран Балтии, Польши и Чехии обратились к институтам ЕС с просьбой запретить импорт российского и белорусского зерна.
Это реакция на протесты фермеров, проходящие по всему ЕС, участники которых жалуются на низкие закупочные цены на зерно из-за импорта из Украины и России.
Группа членов Сейма, представляющая различные фракции, предлагает временно запретить ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения.
Предлагается, чтобы запрет на импорт действовал с 15 апреля этого года до 1 июля 2025 года. Поправки в закон поддержали почти 20 парламентариев.
Одним из требований протестовавших в январе литовских фермеров было прекращение транзита российского зерна.
Казис Старкявичюс также зарегистрировал предложение, направленное на временный запрет не только ввоза в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения, но и запрет их транзита через нашу страну.