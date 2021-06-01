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Старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта 1 июня сказал, что с сентября дети во что бы то ни стало должны вернуться к контактному обучению.
Mokykla
Mokykla
© Shutterstock

Об этом он сказал после встречи Науседы с министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене.

На пресс-конференции советник сказал, что уже сейчас надо начать работу, чтобы через год можно было обсудить ее результат.

По словам Крепшты, во время пандемии дети столкнулись с серьезными проблемами и вызовами.

"Во-первых, пострадал процесс обучения. В Литве за год дети проучились удаленно 9 , почти весь учебный год. Это один из самых продолжительных сроков, в сравнении с другими странами ЕС", – сказал он.

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Крепшта подчеркнул, что с 1 сентября дети должны вернутся в школу.

"Мы говорили о возвращении детей за парты, несмотря на то, что будет за окном. И конечно, к безопасному возвращению надо подготовиться", – сказал он.

Президент Науседа уже говорил, что с сентября в школу должны вернуться все ученики.

Министр Шюгждинене после встречи с президентом сказала, что позиция ясна – все дети должны вернуться в школу.

"Мы договорились, что с 1 сентября все дети обязаны вернуться за парты, мы должны быть готовы к этому", – сказала министр.

По ее словам, обучение в сентябре планируют начать без обязательного тестирования на COVID-19.

Шюгждинене заметила, что тестирование будет рекомендацией.

"Мы видим, что ситуация улучшается, у нас много привитых людей. Иммунитет у наших жителей укрепляется. Поэтому осенью мы хотим сделать тестирование рекомендуемым", – сказала она.

Науседа 1 июня обсудит с премьер-министром Ингридой Шимоните компенсацию потерь, понесенных детьми из-за COVID-9.

Шюгждинене отметила, что сейчас готовятся к возвращению в школу с 1 сентября.

"В первую очередь нас волнует эмоциональное здоровье детей – предложим с 1 июня программу хорошего самочувствия, чтобы дети могли получить дополнительные консультации психологов, участвовать в разных видах деятельности. Мы осуществим это через платформу "паспорта культуры", – отметила она.

По словам министра, планируют предоставить детям возможности отдыха в лагерях.

"Их организуют как министерство, так и муниципалитеты", – заметила Шюгждинене.

"У нас есть возможность организации лагерей для 5000 детей", – сказала она. Муниципалитеты, по ее словам, могут организовать лагеря для десятков тысяч детей (60 000-70 000).

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