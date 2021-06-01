Об этом он сказал после встречи Науседы с министром образования, науки и спорта Юргитой Шюгждинене.
На пресс-конференции советник сказал, что уже сейчас надо начать работу, чтобы через год можно было обсудить ее результат.
По словам Крепшты, во время пандемии дети столкнулись с серьезными проблемами и вызовами.
"Во-первых, пострадал процесс обучения. В Литве за год дети проучились удаленно 9 , почти весь учебный год. Это один из самых продолжительных сроков, в сравнении с другими странами ЕС", – сказал он.
Крепшта подчеркнул, что с 1 сентября дети должны вернутся в школу.
"Мы говорили о возвращении детей за парты, несмотря на то, что будет за окном. И конечно, к безопасному возвращению надо подготовиться", – сказал он.
Президент Науседа уже говорил, что с сентября в школу должны вернуться все ученики.
Министр Шюгждинене после встречи с президентом сказала, что позиция ясна – все дети должны вернуться в школу.
"Мы договорились, что с 1 сентября все дети обязаны вернуться за парты, мы должны быть готовы к этому", – сказала министр.
По ее словам, обучение в сентябре планируют начать без обязательного тестирования на COVID-19.
Шюгждинене заметила, что тестирование будет рекомендацией.
"Мы видим, что ситуация улучшается, у нас много привитых людей. Иммунитет у наших жителей укрепляется. Поэтому осенью мы хотим сделать тестирование рекомендуемым", – сказала она.
Науседа 1 июня обсудит с премьер-министром Ингридой Шимоните компенсацию потерь, понесенных детьми из-за COVID-9.
Шюгждинене отметила, что сейчас готовятся к возвращению в школу с 1 сентября.
"В первую очередь нас волнует эмоциональное здоровье детей – предложим с 1 июня программу хорошего самочувствия, чтобы дети могли получить дополнительные консультации психологов, участвовать в разных видах деятельности. Мы осуществим это через платформу "паспорта культуры", – отметила она.
По словам министра, планируют предоставить детям возможности отдыха в лагерях.
"Их организуют как министерство, так и муниципалитеты", – заметила Шюгждинене.
"У нас есть возможность организации лагерей для 5000 детей", – сказала она. Муниципалитеты, по ее словам, могут организовать лагеря для десятков тысяч детей (60 000-70 000).
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