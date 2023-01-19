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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился в Давосе с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофером Рэем. На встрече обсуждалось сотрудничество между спецслужбами Литвы и США, дальнейшее проведение совместных операций, выполнение санкций против России и Беларуси.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Tomas Vinickas

Директор ФБР поблагодарил президента за лидерство в укреплении международного сотрудничества между правоохранительными органами, говорится в сообщении офиса президента.

Christopheris Wray'us
Christopheris Wray'us
© AFP / Scanpix
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"Мой посыл литовским должностным лицам с самого начала моего пребывания в должности был один – добиться наилучших результатов можно только благодаря совместной работе, сотрудничеству с коллегами из других стран. Сотрудники правоохранительных органов Литвы участвовали в ряде успешных международных операций", - сказал Г. Науседа.

В беседе с главой ФБР президент подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы санкции против России и Беларуси нельзя было обойти.
"Сейчас, когда двери закрыты, мы видим попытки найти лазейки и обойти санкции с помощью сложных схем. Сотрудничество между органами по их выявлению и предотвращению – наша общая задача", - отметил президент.

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