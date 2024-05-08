Президент Литвы: Грузия рискует перспективой членства в ЕС

"Этот путь — путь в никуда. Он отбрасывает Сакартвело назад на пути европейской интеграции. Интеграция Сакартвело остановится, а возможно даже начнет деградировать, если правительство не опомнится", – заявил журналистам в среду Г. Науседа.
Несмотря на это, по его словам, у Сакартвело еще есть возможность стабилизировать ситуацию.
"(Давайте позволим) действовать гражданскому обществу. Гражданское общество протестует против подобных законодательных инициатив, которые являются не чем иным, как переносом русской культуры, русского образа действия в пространство Сакартвело. Это никак не совместимо с ценностями ЕС и стремлением Сакартвело встать на путь европейской интеграции", – сказал Г. Науседа, добавив, что в настоящее время особенно важно укреплять отношения с гражданским обществом Сакартвело.
В среду тысячи жителей Сакартвело возобновили протесты после того, как парламент, несмотря на многонедельные демонстрации и предупреждения Брюсселя о том, что это навредит заявке Тбилиси на вступление в Европейский союз, одобрил спорный законопроект об "иностранных агентах".