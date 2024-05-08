2024.05.08 16:44

Президент Литвы: Грузия рискует перспективой членства в ЕС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

По мнению президента Гитанаса Науседы, руководство Сакартвело, не отказываясь от закона об "иностранном влиянии", вызвавшего напряженность и протесты, рискуют потерять перспективу членства в Европейском союзе (ЕС).

"Этот путь — путь в никуда. Он отбрасывает Сакартвело назад на пути европейской интеграции. Интеграция Сакартвело остановится, а возможно даже начнет деградировать, если правительство не опомнится", – заявил журналистам в среду Г. Науседа.

Несмотря на это, по его словам, у Сакартвело еще есть возможность стабилизировать ситуацию.

"(Давайте позволим) действовать гражданскому обществу. Гражданское общество протестует против подобных законодательных инициатив, которые являются не чем иным, как переносом русской культуры, русского образа действия в пространство Сакартвело. Это никак не совместимо с ценностями ЕС и стремлением Сакартвело встать на путь европейской интеграции", – сказал Г. Науседа, добавив, что в настоящее время особенно важно укреплять отношения с гражданским обществом Сакартвело.

В среду тысячи жителей Сакартвело возобновили протесты после того, как парламент, несмотря на многонедельные демонстрации и предупреждения Брюсселя о том, что это навредит заявке Тбилиси на вступление в Европейский союз, одобрил спорный законопроект об "иностранных агентах".

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