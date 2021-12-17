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Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что Европейский Союз (ЕС) готов принять ограничительные меры, направленные против агрессивных действий России в отношении Украины.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© Robertas Dačkus

Науседа подчеркнул, что вызовы требуют единства и сплоченности со стороны ЕС, НАТО и стран Восточного партнерства. По его словам, ЕС не потерпит агрессии, угроз государственному суверенитету и территориальной целостности в странах Восточного соседства.

"Мы очень реалистично оцениваем ситуацию, которая складывается на украинской границе. Мы видим явные усилия по дестабилизации ситуации с безопасностью в этом месте и во всем регионе в целом. Мы должны упреждать такие процессы", - заявил журналистам Науседа.

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"Именно поэтому Совету Европы удалось единогласно принять решение о том, что в случае эскалации такого конфликта мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры против агрессивных действий России в отношении Украины", - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина и далее может рассчитывать на полную поддержку на пути реформ.

На заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг лидеры ЕС также обсудили борьбу с пандемией COVID-19, вопросы миграции. Большое внимание также уделялось отношениям Евросоюза с Китаем, ситуации в Беларуси.

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