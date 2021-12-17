Науседа подчеркнул, что вызовы требуют единства и сплоченности со стороны ЕС, НАТО и стран Восточного партнерства. По его словам, ЕС не потерпит агрессии, угроз государственному суверенитету и территориальной целостности в странах Восточного соседства.
"Мы очень реалистично оцениваем ситуацию, которая складывается на украинской границе. Мы видим явные усилия по дестабилизации ситуации с безопасностью в этом месте и во всем регионе в целом. Мы должны упреждать такие процессы", - заявил журналистам Науседа.
"Именно поэтому Совету Европы удалось единогласно принять решение о том, что в случае эскалации такого конфликта мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры против агрессивных действий России в отношении Украины", - сказал он.
Он подчеркнул, что Украина и далее может рассчитывать на полную поддержку на пути реформ.
На заседании Европейского совета в Брюсселе в четверг лидеры ЕС также обсудили борьбу с пандемией COVID-19, вопросы миграции. Большое внимание также уделялось отношениям Евросоюза с Китаем, ситуации в Беларуси.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цена на жилье для жителей Литвы не главное: какие квартиры в скором времени не понадобятся? (11)
В ноябре этого года цены на новые и старые квартиры в...
Глава ЦБ Литвы не исключает 10% инфляцию: это точно не радует (13)
"Мы можем достигнуть двузначного числа, но не в этом...
В этом году в Литве прогнозируют зимнее Рождество
Похоже, в Литву вернется зима, и это произойдет 21-22...
Президент Литвы: ЕС готов принять ограничительные меры против действий РФ в Украине (48)
Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что...
На следующей неделе в правительстве Литвы – проект об обязательной вакцинации от коронавируса (49)
На следующей неделе министр здравоохранения Арунас...