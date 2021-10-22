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Правила Евросоюза, касающиеся миграции и предоставления убежища, необходимо менять, поскольку Сообщество должно быть готово к возможному дальнейшему еще более значительному наплыву нелегальных мигрантов на внешней границе с Беларусью, заявил президент Гитанас Науседа.
Президент Литвы: ЕС должен быть готов к еще большему наплыву мигрантов
© DELFI / Josvydas Elinskas

В рамках начавшегося в пятницу обсуждения на саммите ЕС предложенных Литвой изменений к миграционной политике Г. Науседа подчеркнул, что необходимо внести изменения, чтобы противостоять не ослабляющей гибридной атаке Беларуси.

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"Мы видим продолжающуюся гибридную атаку Беларуси, которая становится все более и более агрессивной, мы видим усилия по облегчению выдачи виз, мы видим попытки белорусского режима найти новые связи, новые направления на Ближнем Востоке. В результате количество мигрантов, потенциально способных пересечь границу ЕС, увеличивается. Поэтому в таких обстоятельствах мы должны изменить законодательство, Шенгенский кодекс, чтобы быть готовыми к этим вызовам со стороны белорусского режима", - заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе в пятницу.

Он подчеркнул, что Беларусь также проводит кампанию по дезинформации, обвиняя Европейский Союз в осуществляемой им политике, подрывая и ставя под сомнение его способность бороться с нелегальной миграцией и "пытаясь эскалировать ситуацию с правами человека".

По словам президента, Литва стремится обновить и пересмотреть миграционные правила и правила предоставления убежища, а также принять меры, которые позволили бы ЕС профинансировать возведение забора на границе с Беларусью.

"Это стало необходимым как краткосрочная мера борьбы с кризисом. Потому что никто не знает, что будет завтра: может быть, на границу одновременно приедут три, четыре, пять тысяч мигрантов, или они попытаются пересечь границу в разных местах, и мы не будем готовы к этому вызову. Так нам вновь нужно быть решительными", - сказал президент.

В этом году из Беларуси в Литву нелегально попали почти 4,2 тыс. мигрантов. И Брюссель, и Вильнюс обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

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