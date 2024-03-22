Президент Литвы: экономическими средствами можно сделать российское зерно неконкурентоспособным

"Экономическими средствами можно сделать российское зерно неконкурентоспособным. Возможно, такие экономические меры даже более элегантны, чем простой запрет", - в пятницу в Брюсселе журналистам сказал Г. Науседа.

"Были разговоры о том, какого размера тарифы можно установить на это зерно, чтобы даже с учетом его демпинговых цен, которые Россия намеренно применяет на европейском рынке, чтобы еще больше дестабилизировать наш продовольственный рынок, зерно стало бы неконкурентоспособным", - сказал он, отметив, что такие меры существуют и должны применяться.

На этой неделе министры сельского хозяйства стран Балтии, Польши и Чехии обратились к институтам ЕС с просьбой запретить импорт российского и белорусского зерна.

Это стало ответом на протесты фермеров, проходящие по всему ЕС, участники которых жалуются на низкие закупочные цены на зерно из-за импорта из Украины и России.