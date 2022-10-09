Президент Литвы: для снижения цен на электроэнергию следует установить потолок цен на газ

Он полагает, что необходимо учитывать специфику таких стран как Литва, которые импортируют большую часть электроэнергии.

"Принятые на уровне ЕС решения должны облегчить финансовую нагрузку на граждан. Мы должны сохранять единство и понять, что односторонние решения не достаточны при решении энергетических вызовов. Для того, чтобы снизить цены на электроэнергию, следует договориться о потолке цен на газ", - в пятницу заявил Г. Науседа.

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Глава страны в пятницу в Праге принял участие в неформальной встрече Европейского совета, где внимание будет уделено вопросам обеспечения ЕС источниками энергии, защите критической инфраструктуры и экономическим проблемам.

Г. Науседа в дискуссии лидеров стран ЕС подчеркнул, что необходимо продолжать диверсификацию источников энергии для ЕС, увеличивать энергетическую независимость и инвестировать в энергетическую безопасность, а также обратил внимание за важность обеспечения безопасности критической инфраструктуры.

"Саботаж газопроводов напомнил нам всем о том, что мы обязаны более тщательно защищать свои стратегически важные объекты. Сотрудничество между ЕС и НАТО по этому вопросу является необходимым", - отметил Г. Науседа.

Выступая на саммите, он прочеркнул, что в будущем необходимо ужесточать санкции в отношении России, включить в списки оставшиеся банки, алмазы, газ и нефть.