Президент Литвы: чтобы предотвращать нелегальную миграцию, армии нужно больше полномочий

Глава государства во вторник обсудил с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и главнокомандующим Вальдемарасом Рупшисом соответствующие изменения в законах, которые намерен подписать сразу после их принятия Сеймом.
"Изменения нужны, чтобы уполномочить военных помогать предотвращать нелегальную миграцию в нынешних условиях экстремальной ситуации. Некоторое время назад мы дискутировали, предоставляет ли введение чрезвычайного положения больше полномочий военным для выполнения этой функции. Сегодня мы отвечаем на этот вопрос изменениями в конкретных законах и делаем это в условиях экстремальной ситуации", - сказал президент после встречи.
Он сказал, что вносимые в Сейм поправки нужны, чтобы "максимально и срочно предоставить военным больше полномочий, чтобы они могли помочь ведомствам бороться с нелегальной миграцией".
"Сегодня министр обороны представил изменения в законах, надеюсь, что на следующей неделе Сейм во время внеочередной сессии примет эти законы, и я намерен после ознакомления с содержанием незамедлительно их подписать, поскольку считаю, что они и нужны, и оперативно отвечают на сложившуюся ситуацию", - сказал на пресс-конференции глава государства.
Президент Г. Науседа во вторник обсудил с министром обороны и главнокомандующим вклад армии в управление миграционным кризисом.
Из-за большого потока нелегальных мигрантов через Беларусь Литва объявила экстремальную ситуацию.
Ранее сообщалось, что армия предоставила палатки и другие средства для расселения и охраны мигрантов. Военные вместе с пограничниками патрулируют на литовско-белорусской границе, а в ближайшее время они должны участвовать в охране мест расселения мигрантов.
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