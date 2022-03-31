Президент Литвы: членство в НАТО и ЕС – огромный успех внешней политики

"Членство, которое реализовалось в 2004 году, — это большой успех нашей внешней политики, конечно, к этому нужно добавить и членство в ЕС", — заявил в среду глава государства в интервью литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

"Членство в ЕС — для лучшей жизни, членство в НАТО — для жизни. Относительно жизни как независимого Литовского государства", — сказал он.

По его словам, если бы не членство в НАТО, Литва столкнулась бы с проблемами безопасности.

"Какими бы радикальными ни были подобные утверждения, я думаю, что наша ситуация с безопасностью и, пожалуй, вызовы были бы очень серьезными", - сказал Науседа.

Он добавил, что, по его мнению, Литва достигла членства в НАТО за достаточно короткое время и сделала это своевременно.

"Членство в НАТО и ЕС коренным образом меняет ситуацию, поэтому я продолжаю удивляться тому, что мы добились членства в НАТО, в общей сложности, за 11 лет, прошедших с тех пор, как последний ботинок российских солдат покинул территорию Литвы", — сказал президент.

"11 лет — давайте подумаем, как быстро мы преодолели этот период и можем сказать — мы прошли в то окно возможностей, которое не было таким уж широким. Я думаю, что через несколько лет нам было бы гораздо труднее сделать это", — сказал он.

Литва стала членом НАТО 29 марта 2004 года и членом ЕС - 1 мая того же года.

Литву может охватить экономический застой, что станет серьезным ударом

"По худшему сценарию, если не рецессия, то может произойти экономический застой, - это будет существенным ударом по Литве, привыкшей к достаточно быстрому экономическому росту", - заявил в среду глава государства.

По его словам, экономическая ситуация меняется стремительно, и это также будет зависеть от неопределенности предположений о ходе войны в Украине.

По словам президента, нынешняя экономическая ситуация серьезная и требует быстрых решений.

"Это очень серьезная ситуация, и, я бы сказал, что мы сталкиваемся с явлением, которое в экономической литературе называется стагфляцией, когда одновременно стремительно снижаются темпы экономического роста и резко растет инфляция", – утверждает Науседа.

"Эта ситуация очень неблагоприятна в том смысле, что очень сложно найти противоядия и рецепты, чтобы с ней справиться, поэтому я думаю, что мы уже должны быть очень обеспокоены тем, какие меры мы предложим людям для смягчения последствий инфляции", — добавил он.

До Пасхи правительство обещает представить пересмотренный проект бюджета на этот год и антиинфляционные меры.