"(...) было очевидно, что это делается не без помощи иностранных государств", - в четверг сказал глава государства.

Хотя директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что у департамента на данный момент нет данных об антигосударственной деятельности или доказательств, что за ними стоят иностранные силы, Г. Науседа заявил, что во вторник было "слишком много совпадений", чтобы считать их случайными.

"Мы живем в условиях гибридной войны, гибридных атак. И эти атаки идут одна за другой. Мы уже все в Литве считаем, что и увеличение количества мигрантов - это своеобразная гибридная атака, которую организует Беларусь. Нигде эта атака не закончилась, она продолжается дальше", - отметил глава страны.

"То, что случилось тем вечером, на самом деле слишком много совпадений было в тот день - и белорусские телеканалы, и интервью для них в тот же вечер, и начались беспорядки, и на следующий день уже и реакция представителей российских властей (...). Еще добавьте и беспорядки в лагере мигрантов в тот же вечер. Можно наивно полагать, что это случайности, но я думаю, что это никакие не случайности, а это часть системной, гибридной атаки. Заказчики, думаю, достаточно очевидны, только беда в том, что даже некоторые наши политики участвуют в этом и не оценивают всех последствий для национальной безопасности", - подчеркнул Г. Науседа.

Он также добавил, что митинг, который проходил днем, был выражением гражданской позиции, а вечером началось то, что не имело "ничего общего с демократией и желанием высказать свое мнение".

"Тем более, что этих людей не очень заботила первая часть митинга и поднимаемые на ней проблемы", - добавил Г. Науседа.

Он заявил, что участники митинга выражали недовольство тем, из-за чего во всем мире поднимается волна недовольства, однако некоторые акценты митинга он назвал неприемлемыми.

То, что на митинге "использовалась виселица, звезды Давида - это как минимум исторический анальфабетизм".