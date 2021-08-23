"Литва никогда не признавала и не признает оккупацию и аннексию Крыма", – приводит офис президента слова Г. Науседы на инаугурационной встрече "Крымской платформы".

"Крымская платформа" - это дипломатическая инициатива Украины, целью которой является привлечь внимание международного сообщества к незаконно осуществленной Россией в 2014 году аннексии Крыма.

По словам президента, международное сообщество должно занимать единую позицию в вопросе оккупации Крыма и добиваться того, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена в соответствии с принципами международного права.

Выступая на встрече "Крымской платформы", он подчеркнул, что независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины являются интересом всего демократического мира.

"Предстоит немало вызовов, однако будущее Украины в значительной мере будет зависеть от прогресса и изменений внутри страны. Украина целенаправленно движется по пути европейской и трансатлантической интеграции. Я надеюсь, что успешное проведение реформ ускорит процессы интеграции", – сказал Г. Науседа.

"Мы поддерживаем усилия Украины по укреплению институтов страны, обеспечению верховенства права, борьбе с коррупцией, созданию конкурентоспособной экономики, основанной на принципах свободного рынка", – сказал президент.

В инаугурационной встрече "Крымской платформы" в столице Украины Киеве участвуют делегации 44 стран, включая глав Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Словении, Финляндии и других государств, председателя Европейского совета, заместителя генерального секретаря НАТО.

Участники встречи подписали совместную декларацию стран-участниц "Крымской платформы". В этой декларации они договорились и в дальнейшем придерживаться политики непризнания аннексии, требовать от России прекращения оккупации и предоставить международным организациям полномочия предпринимать активные действия по вопросам Крыма.