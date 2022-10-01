Президент и главы стран ЕС осудили осуществляемую Россией незаконную аннексию украинских территорий

В своем совместном заявлении главы государств – членов ЕС осуждают осуществляемую Россией незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В заявлении говорится, что эти действия России нарушают основанный на правилах мировой порядок и международное право и представляют угрозу глобальной безопасности, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

Главы европейских государств подчеркивают, что они никогда не признают эту незаконную аннексию территорий Украины и что действия России не имеют никакой юридической силы.

"Крым, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон – это Украина. Мы призываем страны и международные организации всего мира не признавать эту незаконную аннексию", - говорится в совместном заявлении.

В заявлении подчеркивается, что ЕС усилит меры по ограничению незаконных действий России и усилит давление на Россию с целью прекращения войны. Лидеры ЕС также отметили, что будут продолжать поддерживать Украину военными, экономическими, политическими, социальными и финансовыми средствами в ее борьбе со страной-агрессором – Россией.