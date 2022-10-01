Президент и главы стран ЕС осудили осуществляемую Россией незаконную аннексию украинских территорий

В своем совместном заявлении главы государств – членов ЕС осуждают осуществляемую Россией незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В заявлении говорится, что эти действия России нарушают основанный на правилах мировой порядок и международное право и представляют угрозу глобальной безопасности, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
Главы европейских государств подчеркивают, что они никогда не признают эту незаконную аннексию территорий Украины и что действия России не имеют никакой юридической силы.
"Крым, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон – это Украина. Мы призываем страны и международные организации всего мира не признавать эту незаконную аннексию", - говорится в совместном заявлении.
В заявлении подчеркивается, что ЕС усилит меры по ограничению незаконных действий России и усилит давление на Россию с целью прекращения войны. Лидеры ЕС также отметили, что будут продолжать поддерживать Украину военными, экономическими, политическими, социальными и финансовыми средствами в ее борьбе со страной-агрессором – Россией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советы эксперта по финансам: как подготовить свой кошелек к отопительному сезону
7 из 10 жителей Литвы говорят, что в сегодняшней...
Бегущая по волнам и сидящий у причала: караимские "лодочники" о своей работе, любимом городе и детстве По волнам караимской памяти и по глади тракайских озер
Когда-то в Тракае не было променада – пешеходной...
Президент Литвы: объявленное Путиным решение об аннексии украинских областей незаконно и ничтожно (1)
Президент Гитанас Науседа утверждает, что Россия,...
Новейшие рейтинги политиков: кому жители Литвы стали меньше доверять
В условиях продолжающегося кризиса высоких цен на...
Польский аналитик и экс-дипломат: Путин просчитался c войной - поверил в миф о всесильных спецслужбах РФ
Блефует Путин или нет, когда угрожает применением...