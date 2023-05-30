"Вопрос бригады обсуждается и в Литве, и в Германии. У политического руководства Литвы и Германии нет разногласий по этому вопросу. Как сказал президент Г. Науседа, мы знаем, что каждая из стран должна выполнить свою домашнюю работу – и Литва, и Германия", – сказал Ф.-В. Штайнмайер на пресс-конференции во Дворце президента.
По его словам, в настоящее время предпринимаются шаги по увеличению численности немецкой бригады в Литве.
"Мы согласовываем наши действия в тесном сотрудничестве как партнеры, наши министры обороны сотрудничают – немецкий министр посещал и будет посещать Литву и также выскажется по данному вопросу. Поэтому, я думаю, что и в Литве, и в Германии согласны с тем, что эта бригада внесет свой вклад в безопасность Литвы. И это должны согласовать министры обороны обеих стран", — сказал президент Германии.
"Литовская сторона готовит инфраструктуру, немецкая сторона тоже предпринимает свои шаги. У правительств нет разногласий по этому вопросу", – заверил он.
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