Он сказал это после того, как главы ЕС отклонили предложение Германии и Франции восстановить встречи с российским президентом.

"Это прежде всего стало бы недоброй вестью для наших обществ, и, я не сомневаюсь, для литовского общества тоже", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе в пятницу.

"Это также стало бы плохим сигналом (...) для стран "Восточного партнерства", потому что, наверное, мы все прекрасно помним, что произошло в 2014 году, и за это время никакого прогресса не достигнуто. Напротив - продолжают гибнуть люди, продолжается оккупация территорий, происходит бордеризация в Грузии", - добавил он.

Глава государства имел в виду год, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.

Идея встречи лидеров государств-членов ЕС с В. Путиным отклонена из-за возражений стран Центральной и Восточной Европы, включая Литву.

"Я доволен результатами встречи. Я считаю, что мы все же сформировали вполне четкие принципы, четкий сигнал, что в нынешних условиях односторонние уступки со стороны ЕС невозможны, и это твердый принцип и ценность, которую мы отстаиваем", - сказал Г. Науседа.

Дискуссию в Европейском совета о России он назвал "довольно тяжелой".