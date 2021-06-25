Он сказал это после того, как главы ЕС отклонили предложение Германии и Франции восстановить встречи с российским президентом.
"Это прежде всего стало бы недоброй вестью для наших обществ, и, я не сомневаюсь, для литовского общества тоже", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе в пятницу.
"Это также стало бы плохим сигналом (...) для стран "Восточного партнерства", потому что, наверное, мы все прекрасно помним, что произошло в 2014 году, и за это время никакого прогресса не достигнуто. Напротив - продолжают гибнуть люди, продолжается оккупация территорий, происходит бордеризация в Грузии", - добавил он.
Глава государства имел в виду год, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.
Идея встречи лидеров государств-членов ЕС с В. Путиным отклонена из-за возражений стран Центральной и Восточной Европы, включая Литву.
"Я доволен результатами встречи. Я считаю, что мы все же сформировали вполне четкие принципы, четкий сигнал, что в нынешних условиях односторонние уступки со стороны ЕС невозможны, и это твердый принцип и ценность, которую мы отстаиваем", - сказал Г. Науседа.
Дискуссию в Европейском совета о России он назвал "довольно тяжелой".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Взрывные цены на литовском взморье отдыхающих не отпугнули сравнение с Турцией и Грецией (26)
В Литве установилась жаркая погода, поэтому жители...
Президент: диалог руководства ЕС с Путиным стал бы недоброй вестью для общества Литвы (216)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча...
Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончались 3 человека (16)
За минувшие сутки в стране были выявлены 18 новых...
После бунта мигрантов в Пабраде местные жители поделились своими опасениями (8)
Жительница Пабраде Жанна сказала журналистам канала...
Предупреждение отдыхающим на взморье: за некоторые нарушения ждут штрафы до 900 евро (7)
Палангская полиция напоминает жителям, что на пляжах и...