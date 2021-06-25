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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча лидеров стран Европейского союза (ЕС) стала бы недоброй вестью для обществ европейских стран и Литвы.
Emmanuelis Macronas, Vladimiras Putinas, Angela Merkel
Emmanuelis Macronas, Vladimiras Putinas, Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

Он сказал это после того, как главы ЕС отклонили предложение Германии и Франции восстановить встречи с российским президентом.

"Это прежде всего стало бы недоброй вестью для наших обществ, и, я не сомневаюсь, для литовского общества тоже", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе в пятницу.

"Это также стало бы плохим сигналом (...) для стран "Восточного партнерства", потому что, наверное, мы все прекрасно помним, что произошло в 2014 году, и за это время никакого прогресса не достигнуто. Напротив - продолжают гибнуть люди, продолжается оккупация территорий, происходит бордеризация в Грузии", - добавил он.

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Глава государства имел в виду год, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.

Идея встречи лидеров государств-членов ЕС с В. Путиным отклонена из-за возражений стран Центральной и Восточной Европы, включая Литву.

"Я доволен результатами встречи. Я считаю, что мы все же сформировали вполне четкие принципы, четкий сигнал, что в нынешних условиях односторонние уступки со стороны ЕС невозможны, и это твердый принцип и ценность, которую мы отстаиваем", - сказал Г. Науседа.

Дискуссию в Европейском совета о России он назвал "довольно тяжелой".

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