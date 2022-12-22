"Автократические государства могут полностью перестать уважать интересы людей (...), например, направить весь потенциал на максимизацию военной промышленности. Именно это сегодня делает Россия, понимая, что проигрывает войну. Она уже совершенно открыто игнорирует потребности российского общества и прилагает последние усилия, свои последние ресурсы, чтобы продолжать эту войну", - сказал Г. Науседа.

"Такие государства, где демократией и не пахнет, могут использовать все свои ресурсы только для того, чтобы производить больше пушек, ракет, бомб и т. д.", - добавил он.

Однако президент считает, что перспективы России очень мрачны, независимо от того, чем закончится война в Украине.

"Перспектива для этого государства крайне печальна. И это, кстати, будет вне зависимости от сценария войны. Я убежден, что война будет неудачной для России. В любом случае, российское общество и экономика уже сейчас находятся под огромным давлением. Да, возможно, внешне еще кажется, что все не трещит по швам, но я думаю, что речь идет об очень недалеком времени, когда экономика и социальная жизнь России просто рухнет на глазах", - сказал он.

Г. Науседа утверждает, что ход войны в Украине во многом будет зависеть от процессов в России. По словам главы страны, их сложно прогнозировать.

"Действительно очень много зависит от процессов и, кстати, процессов в самой России. Мы не можем прогнозировать, что может произойти в верхушках России, потому что неудовлетворенность результатами этой политики ощущается и с одной, и с другой стороны", - подчеркнул Г. Науседа.

"Да, есть российское общество, которое не согласно с политикой В. Путина, но есть другая часть общества или часть истеблишмента, которая говорит, что действия В. Путина слишком мягкие и что нужно жестче действовать по отношению к Украине, НАТО и всего мира, применить ядерное оружие и т.д. И в этой среде может произойти многое, что приведет к резкому развороту самой России в ту или иную сторону", - подчеркнул он.

По словам главы страны, в России можно наблюдать определенные признаки переворота.

"Это определенно может произойти, я не говорю, что это произойдет завтра, но мы определенно видим эти признаки и напряженность. Есть много признаков, свидетельствующих о том, что растет не только недоверие В. Путина к своим приспешникам, но и наоборот – растет недовольство приспешников вождем", - сказал он.

О помощи жителям и бизнесу в следующем году

Хотя поначалу между администрацией президента и правительством возникали разногласия по поводу мер помощи жителям и бизнесу, в конце концов в бюджете на следующий год были найдены правильные решения, сказал президент Гитанас Науседа.

"Иногда говорят – почему президент постоянно конфликтует с правительством. Мы конфликтуем не потому, что нам что-то не нравится, без субъекта, без объекта. Мы конфликтуем, потому что мы видим одни решения, а правительство сначала видит другие решения, но в итоге мы соглашаемся, что эти решения необходимы", - сказал Г. Науседа.

"Мы реализовали решения, хотя поначалу они казались неосуществимыми", - отметил президент.

Он сказал, что поддерживает уже утвержденные планы по увеличению в следующем году размера необлагаемых налогом доходов (ННД), минимальной месячной зарплаты (ММЗ), и, по мнению главы страны, похвально и запланированное повышение пенсий.

"Я считаю, что политика увеличения доходов является правильной, думаю, что имеет смысл продолжать ее в силу тех принципов, которые мы подчеркиваем с точки зрения государства всеобщего благосостояния", - сказал Г. Науседа.

По словам Г. Науседы, трения между ним и правительством возникли из-за разногласий по поводу того, насколько следует увеличить ННД, а также относительно размера и модели компенсирования жителям и бизнесу увеличения цен на энергоресурсы.

Однако Г. Науседа отметил, что согласен как с этим, так и с предыдущим правительством в том, что пенсии должны расти быстрее, чем зарплата. Президента порадовало, что есть приближение к цели уравнивания пенсий с половиной средней зарплаты "на руки".

При этом он сказал, что считает, что в 2023 году, хотя экономика и замедлится, рецессии в Литве не будет, но, по словам президента, доходы должны увеличиваться достаточно для того, чтобы сохранить покупательную способность населения.

Об амбициях Матийошайтиса баллотироваться на пост мэра



Президент Гитанас Науседа оценил стремление мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, замешанного во многих скандальных историях, снова переизбираться на этот пост. По мнению главы государства, если законы, здоровье и планы позволяют В. Матийошайтису баллотироваться на третий срок, он свободен в принятии решений.

На вопрос, не следует ли оценивать выбор В. Матийошайтиса с моральной перспективы, глава государства призвал оставить эти оценки жителям Каунаса.

"Думаю, давайте оставим это (моральное – ELTA) измерение самим людям, и они сделают это лучше всех", - отметил президент.

Наконец, Г. Науседа заверил, что не собирается поддерживать ни одного кандидата на предстоящих муниципальных выборах.

"Я не собираюсь никого поддерживать, потому что это, прежде всего, волеизъявление самих людей. Я думаю, что тот факт, что кандидатов на старте становится все больше, дает людям возможность выбрать того, кто им больше всего подходит. И я думаю, что жители и Вильнюса, и Каунаса, и Клайпеды, и других наших самоуправлений изберут того мэра и совет, который им больше всего подходит", - добавил он.

Последние полгода В. Матийошайтис подвергается резкой критике за то, что Vičiūnų grupė не спешила прекращать свою деятельность в России после того, как Москва начала вторжение в Украину. Ранее мэр Каунаса и его сын Шарунас Матийошайтис, управляющий компанией, утверждали, что трудно прогнозировать, сколько времени займет продажа бизнеса в России.