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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис постоянно советуется с президентом Гитанасом Науседой по поводу ответных действий на шаги Китая, заявила его пресс-секретарь Витауте Шмайжите-Кулешене.
Gabrielius Landsbergis, Gitanas Nausėda
Gabrielius Landsbergis, Gitanas Nausėda
© LRPK

"Постоянно советуемся с президентом по всем вопросам, включая и ответ на незаконные меры экономического воздействия со стороны Китая", - заявила в четверг BNS пресс-секретарь министра.

Она отметила, что по ситуации с Китаем действия литовской дипломатии "ежедневно интенсивно координируются" с партнерами в ЕС, США, Великобритании и другими организациями.

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"Действия Китая являются беспрецедентными, нарушающими международные правила торговли и функционирование единого рынка Евросоюза. Также активно идет работа с Международной торговой организацией и Европейской организацией по сотрудничеству и развитию, другими партнерами в поисках устойчивых решений и способов, чтобы третья страна не могла применять мера незаконного экономического давления и шантажа против ЕС и его членов", - отметила В. Шмайжите-Кулешене.

Пресс-секретарь также добавила, что "эти направления действий и более детальные выполняемые и планируемые шаги литовских официальных ведомств" были определены и обсуждены с президентов в ходе последней встречи 22 декабря, а "актуальная информация будет обновлена".

Так руководство Министерства иностранных дел реагировало на предложение президента предоставить план по деэскалации ситуации.

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