Премьеры стран Балтии и Польши осудили гибридную атаку Беларуси на границе

"Мы, премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выражаем глубокую озабоченность положением у границ Литвы, Латвии и Польши с Беларусью. Для нас очевидно, что сегодняшний кризис спланировал и организовал режим Александра Лукашенко", - говорится в совместном заявлении.

Заявление обнародовали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш.

"Использование мигрантов для дестабилизации соседних стран - это очевидное нарушение международного права, расцененное как гибридное нападение на Латвию, Литву и Польшу, а вместе с тем - на весь Евросоюз (ЕС)".

Премьеры подчеркнули, что в такой беспрецедентной ситуации Литва, Латвия, Эстония и Польша ценят ясное обязательство ЕС совместно охранять внешние границы ЕС. Единство и незамедлительная дипломатическая, финансовая и техническая поддержка ЕС и его стран особо важны для эффективного ответа на создаваемые режимом А. Лукашенко вызовы.

В заявлении подчеркивается, что также важно использовать все дипломатические и практические средства, чтобы как можно скорее были свернуты новые маршруты нелегальной миграции.

"Мы в ЕС должны воспользоваться этим импульсом, чтобы вновь оценить свое отношение к охране границ. Мы убеждены, что это ответственность не только отдельных стран-членов, но и всего ЕС. Поэтому на уровне ЕС должно уделяться соответствующее политическое внимание и выделяться достаточное финансирование", - заявили премьеры.

Кроме того, они полагают, что Совет безопасности ООН должен обратить внимание на ненадлежащее обращение с мигрантами в Беларуси.

Премьеры Литвы, Латвии, Польши и Эстонии призвали Беларусь взять на себя ответственность за людей, чье прибытие на свою территорию сама Беларусь и организовала. По мнению глав правительств, неприемлемо, что прибывающие в Беларусь люди незаконно направляются к внешней границе с ЕС, а затем им не позволяют вернуться в страны проживания.

Премьеры подчеркнули, что готовы предоставить необходимую защиту лицам, которые прибывают согласно условиям международного права и обязательств стран, однако примут все необходимые меры, включая дальнейшую поддержку новых ограничительных мер ЕС, чтобы был прегражден путь незаконно организованной Беларусью миграции.

В заявлении они призывают власти Беларуси начать диалог со всеми политическими силами внутри страны и так решить создавшийся в стране политический кризис.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.