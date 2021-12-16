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Отвечая на критику президента Литвы Гитанаса Науседы по поводу двойных стандартов, премьер-министр Ингрида Шимоните предлагает администрации главы государства оценить и собственную позицию.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

«Постараюсь комментировать этично, возможно, было бы неплохо, если бы упреки министрам за невыполнение санкций в Литве, не предназначенных для Литвы, все же не сыпались со стороны людей, чье мнение о санкциях ЕС, которые уже были на удобрения "Беларуськалия", не было таким строгим», - заявила Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

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Президент Науседа в среду охарактеризовал решение премьер-министра не принимать отставку министров иностранных дел и транспорта как поражение, отметив, что нынешнее правящее большинство предъявляло высокие стандарты к министрам «аграриев» в их последний срок, но теперь «эти стандарты упали относительно низко».

«Я помню, что когда правящая коалиция была в оппозиции, она устанавливала довольно высокие стандарты для министров, которые работали в то время, а сейчас эти стандарты снизились до довольно низкого уровня. Вопрос в том, потому что они относятся к себе, а не к другим, как тогда?» – сказал президент.

В ответ на это премьер-министр Шимоните предложила администрации президента оценить свою позицию по транзиту белорусских удобрений при рассмотрении европейских санкций.

«Поскольку я слышала здесь замечания о фарисействе и некоторой двуличности и двойных стандартах, было бы хорошо это применять и к себе», - сказала она.

Переписка, опубликованная новостным порталом Delfi, показывает, что в июне администрация президента занимала позицию, согласно которой Евросоюз не должен вводить санкции в отношении белорусских удобрений.

Отвечая на комментарий советника президента Асты Скайсгирите о том, что глава "Литовских железных дорог" Мантас Бартушка не должен становиться козлом отпущения в истории транзита белорусских удобрений, а ответственность должны взять на себя политики, Шимоните заявила, что советники президента не решают судьбу министров.

«На мой взгляд, в Конституции прописано, кто решает министерские вопросы - министерские вопросы решает премьер-министр, а также Сейм. Я нигде в Конституции не вижу того, чтобы советники президента решали министерские вопросы», - сказала премьер.

Во вторник Шимоните решила не удовлетворять прошения об отставке министров иностранных дел и транспорта Габриэлюса Ландсбергиса и Марюса в связи с продолжающимся транзитом удобрений «Беларуськалия» через Литву, несмотря на введенные США санкции против компании, которые вступили в силу 8 декабря.

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