Премьер согласна с предложением министра обороны отдавать больший приоритет противовоздушной обороне

"Сегодня министр обороны представил свое видение решений по определению приоритетов, связанных с укреплением обороны. Не могу сказать, что это существенно меняет масштаб задачи, мы все еще говорим о том, как добиться финансирования национальной обороны на уровне 3 проц. ВВП", - сказал на пресс-конференции глава правительства, отметив, что это обеспечит более слаженное выделение средств на нужды обороны.