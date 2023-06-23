Премьер представила президенту Литвы кандидатуру на пост министра образования

Как указывается в распространенном правительством сообщении, возглавить министерство вице-министру было предложено с учетом инициированных в этом и предыдущем сроке полномочий изменений и реформ, реализация которых требует от министра немедленного выполнения своих обязанностей.
Согласно закону, предложенная кандидатура премьер-министра должна быть одобрена президентом.
Вице-министр Г. Якштас в Министерстве образования, науки и спорта отвечает за высшее образование, науку и технологии. В последнее время вице-министр курирует проводимую министерством реорганизацию коллегий.
Г. Якштас в 2012 г. окончил Вильнюсский университет (ВУ) со степенью бакалавра эконометрики, а в 2014 г. получил степень магистра финансов и математики страхования в Тилбургском университете. После окончания учебы работал в Департаменте статистики Литвы и работал экспертом по ценообразованию в "Lietuvos draudimas". С 2015 г. занимался аналитической работой в Центре стратегического анализа правительства.
С 2018 г. Г. Якштас являлся внештатным экспертом в области образования. В 2020 г. он готовил анализ и рекомендации для Национального агентства образования (НАО) о том, как лучше всего оценивать учащихся. Г. Якштас подготовил обзор Европейского индекса навыков для Европейского центра развития профессионального образования (CEDEFOP), а также готовил рекомендации Европейской комиссии по образованию взрослых в Венгрии, рекомендации "Твининг проекта" по образованию в Азербайджане. Участвовал в национальных и международных (ОЭСР и Европейская комиссия) экспертных и рабочих группах.
С 21 декабря 2020 г. назначен вице-министром образования, науки и спорта в сферах высшего образования и науки.
На прошлой неделе Г. Науседа призвал Правительство как можно скорее найти и представить кандидатуру нового министра образования, науки и спорта. Глава страны подчеркнул, что к претенденту будут предъявляться высокие требования.
"Требования будут высокими. Вне всякого сомнения, необходимо учесть тот факт, что до окончания каденции осталось совсем немного времени. Так что у министра точно не будет времени учиться или "влезать в шкуру" министра. Соответственно высокие стандарты профессионализма и этики. Я надеюсь, что Литва большая и мы действительно сможем найти людей", - сказал Г. Науседа.
Возглавлявшая Министерство образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене ушла с поста после скандала, связанного с канцелярскими средствами членов муниципальных советов. Министерство временно возглавляет представительница Партии свободы министр юстиции Эвелина Добровольска.