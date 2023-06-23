Премьер представила президенту Литвы кандидатуру на пост министра образования

Как указывается в распространенном правительством сообщении, возглавить министерство вице-министру было предложено с учетом инициированных в этом и предыдущем сроке полномочий изменений и реформ, реализация которых требует от министра немедленного выполнения своих обязанностей.

Согласно закону, предложенная кандидатура премьер-министра должна быть одобрена президентом.

Вице-министр Г. Якштас в Министерстве образования, науки и спорта отвечает за высшее образование, науку и технологии. В последнее время вице-министр курирует проводимую министерством реорганизацию коллегий.

Г. Якштас в 2012 г. окончил Вильнюсский университет (ВУ) со степенью бакалавра эконометрики, а в 2014 г. получил степень магистра финансов и математики страхования в Тилбургском университете. После окончания учебы работал в Департаменте статистики Литвы и работал экспертом по ценообразованию в "Lietuvos draudimas". С 2015 г. занимался аналитической работой в Центре стратегического анализа правительства.